Ümraniye’de lüks rezidansta korkunç ölüm: 2 çocuk annesi Rabia Keleş 16. kattan atladı

İstanbul Ümraniye'deki Finanskent Mahallesi'ndeki 44 katlı bir rezidansta dün sabah korkunç bir olay yaşandı. 31 yaşındaki Rabia Keleş, rezidansın 16. katındaki pencereden sitenin bahçesine düştü.
İstanbul Ümraniye'deki Finanskent Mahallesi'ndeki 44 katlı bir rezidansta dün sabah korkunç bir olay yaşandı. 31 yaşındaki Rabia Keleş, rezidansın 16. katındaki pencereden sitenin bahçesine düştü.
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Keleş'in yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve 2 çocuğunun olduğu, olay sırasında çocuklarının evde olmadığı anlaşıldı. Keleş'in olay sırasında kız kardeşinin evde olduğu bilgisine ulaşıldı.
'DOKU'NAKLI UMUT!
Tunceli'deki Munzur Çayı'nda kaybolan ve bin 405 gündür kendisinden haber alınmayan Gülistan Doku'ya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan'ın ablası Aygül Doku, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'la görüştüğünü belirterek, "Dosyanın tekrardan kapsamlı bir şekilde inceleneceğini, ilk günden bugüne kadar yapılmayan ne varsa bütün soru işaretlerinin giderileceğini, Gülistan'a ne olduğunu bir an önce bulmak istediklerini söylediler.
Bu adım bizi çok mutlu etti. Bir an önce kardeşime ne olduğunun cevabını istiyoruz. Yeri geldiğinde aile avukatımızın dosyaya müdahale edeceğini, dosyayı baştan nerede ne eksiklik varsa, ne yapılmamışsa onun üzerine gidileceğini dile getirdiler. İnanın her yeni gelen kişi bize bir umut oluyor. Gülistan'ın karanlıktan çıkmasını istiyoruz" dedi.
KORUMA ALTINDA
İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Y.C.K. (11), akrabası olan Bucaspor U14 Futbol Takımı oyuncularından Eymen Yada (13) ile tartıştı. Büyüyen olay yerini kavgaya bıraktı. Y.C.K, tabanca ile Yada'ya ateş etti. Talihsiz çocuk, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.C.K, 12 yaşından gün almadığı için, devlet tarafından koruma altına alındı. (CEYHAN TORLAK)
VİCDANSIZ ANNE
İstanbul Esenyurt'ta hamile bir kadın, tek başına doğum yaptı. Bebeğini de poşete koyarak sokağa bıraktı. O esnada sokaktan geçen bir kişi, poşetin kıpırdadığını anladı. İçinde canlı halde bir bebek görünce şok yaşadı. Polis ve sağlık ekiplerini aradı. Vicdansız anne, gözaltına alındı. İfadesi ise şaşırtıcıydı: Size ne, benim çocuğum değil mi?
DEV VURGUN!
Kahramanmaraş'ta görev yapan askeri personel N.Y'nin tayini, depremler sonrası Konya'ya çıktı. Ev satın almak için kendisini emlakçı olarak gösteren kişilerle anlaştı. Kaparo olarak verdiği 250 bin lirasını kaptırdı. Konut kredisi çekmek için bankaya gittiğinde sorun yaşayınca dolandırıldığını anladı. Avukatıyla savcılığa şikayetçi oldu.
36 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 36 milyon 52 bin lira devretti. 5 bilenler 165 bin 571'er, 4 bilenler bin 917'şer, 3 bilenler 98'er, 2 bilenler 10'ar lira ikramiye alacak.
İLHAM PARASI!
Sanat dünyası yine bir rekorla gündemi alt üst etti! Rekorun sahibi ise Picasso'nun eseriydi. İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 'başyapıtı' Femme a la Montre 139 milyon dolara (yaklaşık 4 milyar TL) satıldı. Picasso'nun 1932 tarihli bu yağlı boyası Sotheby's Müzayede Evi'nde açık artımada satılan en pahalı ikinci sanat eseri oldu. Femme a la Montre İspanyol sanatçının sevgilisi olan ve birçok tablosuna konu olan Fransız model Marie- Therese Walter'ı tasvir ediyordu. Bu parayla alınanlar da dudak uçuklattı: 11 bin 700 TL'den 342 bin adet tam altın. 1 milyar TL'den tam 3 özel jet...
ZİRVEDEN 'KEÇİ'YORLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 21 yaban keçisine verici takıp her anını izledi. Ne kadar yol gittiğini tek tek tespit etti. 4 yaşındayken uydu vericiyle izlenmeye başlanan erkek yaban keçisi "Barut", 25 ay boyunca izlendi, Bu sürede 2 bin 140 hektarlık bir alanı kullandığı yaklaşık 1 milyon 166 bin metre yol yürüdüğü görüldü. Barut'un izleme süresince bulunduğu en yüksek nokta Haziran ayında 2 bin 404 metre oldu.
'CAR'LI YATIRIM
Eskişehir'de yaşayan Mesut Boru atıl durumdaki 1963 model bir aracı satın aldı. 60 yaşındaki aracı 1 milyon TL'ye tepeden tırnağa yeniledi. Çalışır duruma getirdi. Dedesiyle yaşıt araca "Dede" ismini veren Mesut Boru, trafikte ilgi odağı oluyor. Aracını korunaklı garajında saklayan Boru, "Çok yüksek rakam veren var ama satmıyorum" diyor.