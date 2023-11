Ümraniye’de lüks rezidansta korkunç ölüm: 2 çocuk annesi Rabia Keleş 16. kattan atladı

'DOKU'NAKLI UMUT!

Tunceli'deki Munzur Çayı'nda kaybolan ve bin 405 gündür kendisinden haber alınmayan Gülistan Doku'ya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan'ın ablası Aygül Doku, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'la görüştüğünü belirterek, "Dosyanın tekrardan kapsamlı bir şekilde inceleneceğini, ilk günden bugüne kadar yapılmayan ne varsa bütün soru işaretlerinin giderileceğini, Gülistan'a ne olduğunu bir an önce bulmak istediklerini söylediler.



Bu adım bizi çok mutlu etti. Bir an önce kardeşime ne olduğunun cevabını istiyoruz. Yeri geldiğinde aile avukatımızın dosyaya müdahale edeceğini, dosyayı baştan nerede ne eksiklik varsa, ne yapılmamışsa onun üzerine gidileceğini dile getirdiler. İnanın her yeni gelen kişi bize bir umut oluyor. Gülistan'ın karanlıktan çıkmasını istiyoruz" dedi.