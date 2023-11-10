Ümraniye’de lüks rezidansta korkunç ölüm: 2 çocuk annesi Rabia Keleş 16. kattan atladı





KORUMA ALTINDA

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Y.C.K. (11), akrabası olan Bucaspor U14 Futbol Takımı oyuncularından Eymen Yada (13) ile tartıştı. Büyüyen olay yerini kavgaya bıraktı. Y.C.K, tabanca ile Yada'ya ateş etti. Talihsiz çocuk, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.C.K, 12 yaşından gün almadığı için, devlet tarafından koruma altına alındı. (CEYHAN TORLAK)

VİCDANSIZ ANNE

İstanbul Esenyurt'ta hamile bir kadın, tek başına doğum yaptı. Bebeğini de poşete koyarak sokağa bıraktı. O esnada sokaktan geçen bir kişi, poşetin kıpırdadığını anladı. İçinde canlı halde bir bebek görünce şok yaşadı. Polis ve sağlık ekiplerini aradı. Vicdansız anne, gözaltına alındı. İfadesi ise şaşırtıcıydı: Size ne, benim çocuğum değil mi?

DEV VURGUN!

Kahramanmaraş'ta görev yapan askeri personel N.Y'nin tayini, depremler sonrası Konya'ya çıktı. Ev satın almak için kendisini emlakçı olarak gösteren kişilerle anlaştı. Kaparo olarak verdiği 250 bin lirasını kaptırdı. Konut kredisi çekmek için bankaya gittiğinde sorun yaşayınca dolandırıldığını anladı. Avukatıyla savcılığa şikayetçi oldu.