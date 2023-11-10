370 kişi hayatını kaybetmişti! O binaların müteahhidi Mehmet Özat’ı depremzede yakınları yakalattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki Emlak Bank Konutları 1'inci kısmında bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı.
370 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen bloklarda 370 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen binanın müteahhidi Mehmet Özat, izini kaybettirdi.
MÜTEAHHİT MEHMET ÖZAT'I YAKALAYIP POLİSİ ARADILAR
Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün Mehmet Özat'ı, Ankara'da bir alışveriş merkezinde gezerken gördü. Depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın, Özat'ı yakalayıp polisi aradı.
Alışveriş merkezine gelen polise teslim edilen Özat, sorguya alındı. Tepki gösteren kadınların Mehmet Özat'a müdahalesi ise cep telefonuyla görüntülendi.