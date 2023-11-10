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370 kişi hayatını kaybetmişti! O binaların müteahhidi Mehmet Özat'ı depremzede yakınları yakalattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın 1'inci kısım müteahhidi Mehmet Özat , Ankara'da depremzede yakınları tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 13:40 Güncelleme 10 Kasım 2023, 14:42
370 kişi hayatını kaybetmişti! O binaların müteahhidi Mehmet Özat’ı depremzede yakınları yakalattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki Emlak Bank Konutları 1'inci kısmında bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı.

370 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen bloklarda 370 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen binanın müteahhidi Mehmet Özat, izini kaybettirdi.

Mehmet Özat'ı depremzede yakınlar yakalattı

MÜTEAHHİT MEHMET ÖZAT'I YAKALAYIP POLİSİ ARADILAR
Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün Mehmet Özat'ı, Ankara'da bir alışveriş merkezinde gezerken gördü. Depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın, Özat'ı yakalayıp polisi aradı.

Alışveriş merkezine gelen polise teslim edilen Özat, sorguya alındı. Tepki gösteren kadınların Mehmet Özat'a müdahalesi ise cep telefonuyla görüntülendi.

400 kişiden sadece 30unun sağ çıktığı binanın müteahhidi firarda!
400 kişiden sadece 30'unun sağ çıktığı binanın müteahhidi firarda!

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