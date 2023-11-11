Slime nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde kolay borakssız tutkalsız traş köpüksüz SLİME YAPIMI! İşte tarifi...

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz slime, hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çeken eğlenceli bir aktivite haline geldi. Slime, bazen bir oyuncak, bazen de stres atmanın mükemmel bir yolu olabilir. Sıradışı akışkan ve katı haliyle dikkat çeken slime, sadece birkaç basit malzeme ile evde yapılabilir. İşte evinizde kolay slime yapımı..
SLİME NASIL YAPILIR?
Slime her yaştan insanın oynadığı bir ürün haline geldi. Çocuklar için oyun, yetişkinler için ise stres atmaya yardımcı bir ürün olarak biliniyor. Satın almak istemeyenler kendi imkanlarıyla evinde slime yapabilir. İşte malzemeler ve 2 seçenekle slime yapmanın yolu...
MALZEMELER
Tutkal olmadan evde slime yapmak mümkündür. Malzemeler çok basittir. Mısır nişastası, su ve şampuan slimemızın ana malzemeleridir. Ek olarak gıda boyası kullanabilirsiniz. Eğer gıda boyası kullanırsanız slime rengi de değişecektir.