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Slime nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde kolay borakssız tutkalsız traş köpüksüz SLİME YAPIMI! İşte tarifi...

Günlük hayatın getirdiği koşturmaca içinde evde kolayca gerçekleştirebileceğiniz bir aktivite arıyorsanız, slime yapımı harika bir seçenek olabilir. Temel malzemelerle başlayarak, sadece birkaç adımda renkli ve dokulu slime'inizi oluşturabilirsiniz. Karmaşık süreçlere gerek duymadan, basit adımları takip ederek kendi slime'inizi yaratmak sadece birkaç dakika sürebilir. Peki slime nasıl yapılır?

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 10:33 Güncelleme 11 Kasım 2023, 10:36
Slime nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde kolay borakssız tutkalsız traş köpüksüz SLİME YAPIMI! İşte tarifi...

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz slime, hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çeken eğlenceli bir aktivite haline geldi. Slime, bazen bir oyuncak, bazen de stres atmanın mükemmel bir yolu olabilir. Sıradışı akışkan ve katı haliyle dikkat çeken slime, sadece birkaç basit malzeme ile evde yapılabilir. İşte evinizde kolay slime yapımı..

SLİME NASIL YAPILIR?

Slime her yaştan insanın oynadığı bir ürün haline geldi. Çocuklar için oyun, yetişkinler için ise stres atmaya yardımcı bir ürün olarak biliniyor. Satın almak istemeyenler kendi imkanlarıyla evinde slime yapabilir. İşte malzemeler ve 2 seçenekle slime yapmanın yolu...

MALZEMELER

Tutkal olmadan evde slime yapmak mümkündür. Malzemeler çok basittir. Mısır nişastası, su ve şampuan slimemızın ana malzemeleridir. Ek olarak gıda boyası kullanabilirsiniz. Eğer gıda boyası kullanırsanız slime rengi de değişecektir.

İlk tarifimizde şampuana ve mısır nişastası ile slime yapılacaktır. Bu malzemeler ile slime elde etmek çok kolaydır. Sadece biraz sabırlı olmak gerekir. Çünkü mısır nişastasının üzerine eklenen şampuan, sürekli karıştırılmalıdır. Bu iki malzeme karıştırıldığı takdirde slime kıvamını alacaktır. 5 dakika kadar karıştırmanın ardından hala slime kıvam almadıysa gerektiği kadar şampuan koymanız gerekir. 1. Tarifin malzemelerinin gramajı da önemlidir. Su bardağının yaklaşık olarak dörtte biri kadar şampuan ve yaklaşık yarım su bardağı mısır nişastası gerekmektedir.

İlk tarifte olan malzemeler ikinci tarifede eklenecektir. 2. Tarif de ek olan bir şey vardır. O da artı olarak suyun eklenmesidir. Dolayısıyla 2. Tarifte malzemeler şampuan, mısır nişastası ve sudur. 2. Tarifte de ilk tarifin aşamaları izlenir. Genel tabiriyle malzemeler hamur kıvamını aldığında eliniz ile yoğurmaya başlayın bir müddetten sonra malzemeler slime kıvamını alacaktır.

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