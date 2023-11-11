Slime nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde kolay borakssız tutkalsız traş köpüksüz SLİME YAPIMI! İşte tarifi...

İlk tarifimizde şampuana ve mısır nişastası ile slime yapılacaktır. Bu malzemeler ile slime elde etmek çok kolaydır. Sadece biraz sabırlı olmak gerekir. Çünkü mısır nişastasının üzerine eklenen şampuan, sürekli karıştırılmalıdır. Bu iki malzeme karıştırıldığı takdirde slime kıvamını alacaktır. 5 dakika kadar karıştırmanın ardından hala slime kıvam almadıysa gerektiği kadar şampuan koymanız gerekir. 1. Tarifin malzemelerinin gramajı da önemlidir. Su bardağının yaklaşık olarak dörtte biri kadar şampuan ve yaklaşık yarım su bardağı mısır nişastası gerekmektedir.