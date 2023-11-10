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İstanbul'un bitmeyen ulaşım çilesi! Metrobüs yine arızalandı: Vatandaşlar mağdur oldu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte megakentteki ulaşım sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. İstanbullu her gün ya metrobüs arızasıyla ya da İETT kazasıyla savaşmaya mahkum olurken bunun son örneği ise Şişli'de yaşandı. Şişli Çağlayan Durağı'nda bir metrobüsün arızalanması sonucu seferlerde aksama yaşandı. Cevizlibağ istasyonundaki bazı vatandaşların araçlara binebilmek için metrobüs yolunda yürüdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 22:19 Güncelleme 11 Kasım 2023, 00:39
İstanbul’un bitmeyen ulaşım çilesi! Metrobüs yine arızalandı: Vatandaşlar mağdur oldu

"İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun hizmet rezilliği hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul'da göreve geldiği günden bu yana şehrin sorunlarını çözmek yerine işleyen düzeni de bozdu.




İstanbullu her gün ya metrobüs arızasıyla ya da İETT kazasıyla savaşmaya mahkum olurken bunu son örneği ise Şişli'de yaşandı.

Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine giden metrobüs, Şişli Çağlayan Durağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Bozulan metrobüsün yolu kapatması sonucunda seferlerde aksama yaşandı. Uzun araç kuyruğu oluştu, duraklarda yolcu yoğunluğu meydana geldi.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU
Seferler Beylikdüzü yönüne doğru Söğütlüçeşme yolundan kısmen gerçekleştirilirken, yolcular ters yönde duran metrobüs araçlarına yolun diğer tarafına geçerek binebildi. Arıza, diğer duraklarda araç bekleyen vatandaşları da etkiledi.

Cevizlibağ ve Zincirlikuyu istasyonlarında kalabalığın arttığı görüldü. Cevizlibağ istasyonundaki bazı vatandaşların trafikte bekleyen araçlara binebilmek için metrobüs yolunda yürüdükleri gözlendi.

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