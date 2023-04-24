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    400 kişiden sadece 30'unun sağ çıktığı binanın müteahhidi firarda!

    Hatay’daki 6 bloklu yapı, depremin 15 saniyesinde yıkıldı. 400 kişiden sadece 30’u sağ kurtarıldı. Binanın müteahhidi ise firardaydı! Anne babasını kaybeden Mehmet Alper Neşeli çağrı yaptı: Çıksın hesabını versin! İşte sizler için derlediğimiz 24 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Kaçak yapı

    Depremin en büyük yıkıma yol açtığı illerden birisi de Hatay'dı. Antakya'daki Emlak Bank Konutları 1'inci Kısım'da bulunan 96 daireden oluşan 6 blok, saniyeler içinde yıkıldı. 1996'da yapılan binalarda yaşayan 400 kişiden 370'inin cansız bedenine ulaşıldı.

    Enkazdan çocuğu ve eşiyle sağ çıkartılan avukat Mehmet Alper Neşeli, anne ve babasının kaybıyla yıkıldı. Sorumluların cezalandırılmasını isteyen Mehmet Alper Neşeli, binaların müteahhidi Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.



    TESLİM OL ÇAĞRISI YAPTI
    "Evimiz depremin 15'inci saniyesinde yıkıldı. Müteahhit bulunamıyor. Saklanıyor. Hukuki olarak kaçtığı için vicdanlı olmadığı ortada. Vicdan sahibi bir insan nasıl adalete teslim olmaz?" ifadesini kullandı.



    YOK BÖYLE VİCDANSIZLIK
    Dolandırıcılar, acıyı bile fırsata çevirdi. Depremde hayatını kaybeden öğretmen Şeyma İyiol'un ailesini arayarak 'Şeyma borcunun 2 taksitini ödemedi. İcraya vereceğiz" dedi! Avukat abla Ceylan İyiol, isyan etti: Bu kişiler, vicdanları zedeliyor!

        KOMEDYA!
        Alman Die Aktuelle dergisi, bir skandala imza attı! 'Charatcter. ai' isimli bir yapay zeka programıyla 2013'ten beri komada olan F1 pilotu Michael Schumacher ile röportaj yaptı! 15 Nisan'da yayınlanan o röportajda "Birkaç adım yavaşça yürüyebiliyorum" ifadeleri yer aldı. Schumacher'in ailesi sahte metin nedeniyle dergiye dava açacaklarını vurguladı. Funke medya grubunun Genel Müdürü Bianca Pohlmann, aileden özür dilerken 2009'dan beri derginin Genel Yayın Yönetmeni olan Anne Hoffmann'ın kovulduğunu açıkladı.

        MUTLULUK 'SMA'NI
        Konya'da yaşayan Hilmi Serkan ve Meryem Nilüfer çiftinin çocukları Eslem Zümra (3.5), 13 aylıkken SMA Tip 2'ye yakalandı. Zamanla destek olmadan oturup kalkmakta ve nefes almakta zorlanmaya başladı. Kollarını hareket ettiremeyen minik Eslem Zümra'nın yurt dışındaki tedavisi için gereken 1 milyon 688 euro'nun toplanabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

        Büyük destek gören kampanyada gerekli para nihayet toplandı. Anne Meryem Nilüfer, "Acı ve mutlu günlerimiz oldu. Bugünü çok bekledik. Yıllardır verdiğimiz mücadele güzel bir şekilde sonuçlandı. SMA değil Eslem kazandı. Yurtdışı tedavisi için işlemlere başladık. Bir an önce Almanya'ya gidip kızımızın tedavisine başlamak istiyoruz" diye konuştu.
        Tolga YANIK



        PARAŞÜT FACİASI
        Antalya Alanya'da Türk Hava Kurumu üzerinden açılan T1 Kursu'nda öğrenci tandem pilotu Sümeyye Al (26), dün kursiyer Gülsüm Çevik (45) ile atlayış yaptı. Ancak ikili bir süre uçtuktan sonra facia yaşandı. Pilotun kontrolünü kaybetmesi üzerine paraşüt, son sürat denize çakıldı. Botla ulaşılan ikiliden pilot kursiyer Sümeyye Al yaralı kurtulmayı başardı. Yolcu kursiyer Gülsüm Çevik ise hayatını kaybetti.

        OLMAZ OLSUN BÖYLE KARDEŞ
        Kocaeli Karamürsel'de 4 katlı binanın 4. katında yaşayan E.T. (29), önceki gün abisi Murat Can Torun'u (32) uykusunda bıçaklayarak katletti. Evden kaçan katil kardeş, yakayı ele verdi. "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf etti. Cinayet gerçekleştiği anda kardeşlerin babasının markette alışveriş yapmaya gittiği, annenin ise bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi. Tutuklanan E.T. abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.



            İHMAL Mİ VAR
            Mersin'de önceki gün 4 katlı apartmanın en üst katındaki yangında üçüzlerden engelli Egemen ve Nevzat Cesur'un (8) cansız bedenine ulaşıldı. Kardeşler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Aileden Demir Cesur, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali olduğunu söyledi: İtfaiye yarım saatte müdahale edemedi. Çocuklar balkondaydı, ilk müdahaleyi balkondan yapsalardı çocuklar kurtulurdu.

            GARDIROPTA ÖLÜM
            Samsun'da Hayriye Ç. (43), evde eşi Halis Ç. ile tartıştı. Kendisini yatak odasına kapattı. Akrabası Nurten Ç. ise olayı duyup kontrol etmek için alt kata inerek kapının zilini çaldı. Halis Ç.'nin uykulu halde kapıyı açması üzerine odaya yönelen Nurten Ç, Hayriye Ç.'yi odada gardıropta iple asılı bulunca şok yaşadı. Bıçak yardımıyla ipi kesti ancak Hayriye Ç.'yi kurtaramadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

            TEKNİKERİN SIR SONU
            Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde adli tıp teknikeri olarak görev yapan Fatih Çakar'a (20) ulaşılamadı. Şüphe üzerine polisle evine giden sağlık ekipleri, Çakar'ın öldüğünü belirledi. 4 ay önce göreve başladığı öğrenilen genç teknikerin ölüm nedeni, otopsiden sonra ortaya çıkacak. Cenazesi ise toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderilecek.



            4.5 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 4 milyon 557 bin lira devretti. 5 bilenler 29 bin 179'ar, 4 bilenler 917'şer, 3 bilenler 54'er, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.



            3 MİLYON DEVRETTİ
            5+1 bilen çıkmayınca 3 milyon 8 bin lira devretti. 5 bilenler 8 bin 928'er, 4+1 bilenler bin 116'şar, 4 bilenler 97'şer, 3+1 bilenler 42'şer, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 16'şar, 1+1 ve 0+1 bilenler 8'er lira alacak.

            ÇINAR YEŞERSİN
            İstanbul'da 4.5 aylık Çınar Ege Portakal, SMA'ya yakalandı. Dubai'deki tedavisi için 2 milyon dolar şarttı. Şimdiye kadar yüzde 70'i toplandı. Ailesi çağrı yaptı: Oğlumuz için zaman daralıyor. Lütfen destek olun.

            HADİ COİN'İM!
            Thodex kurucusu Fatih Özer, "Dolandırıcı değilim" dedi. Hapse gönderildi.

            'SECRET'ER
            İş insanı Alpaslan Korkmaz, eski asistanı Merve D'nin tacizine maruz kaldı. Kişisel bilgileri ifşa olunca şoka uğradı. Soluğu savcılıkta aldı. Genç kadın hakkında özel hayatın gizliliğini ihlalden 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

            MİDE KÜÇ'ÖL'TME
            İstanbul'da Menşure Bakan (63), midesini küçültmek istedi. Prof. Dr. Alper Çelik tarafından ameliyat edildi. Ancak iddiaya göre komplikasyonlar gelişti. Buna rağmen taburcu edilince komaya girdi. Ne yazık ki hayatını kaybetti.

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            Haberler Yaşam 400 kişiden sadece 30'unun sağ çıktığı binanın müteahhidi firarda!
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