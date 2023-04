400 kişiden sadece 30'unun sağ çıktığı binanın müteahhidi firarda!

PARAŞÜT FACİASI

Antalya Alanya'da Türk Hava Kurumu üzerinden açılan T1 Kursu'nda öğrenci tandem pilotu Sümeyye Al (26), dün kursiyer Gülsüm Çevik (45) ile atlayış yaptı. Ancak ikili bir süre uçtuktan sonra facia yaşandı. Pilotun kontrolünü kaybetmesi üzerine paraşüt, son sürat denize çakıldı. Botla ulaşılan ikiliden pilot kursiyer Sümeyye Al yaralı kurtulmayı başardı. Yolcu kursiyer Gülsüm Çevik ise hayatını kaybetti.



OLMAZ OLSUN BÖYLE KARDEŞ

Kocaeli Karamürsel'de 4 katlı binanın 4. katında yaşayan E.T. (29), önceki gün abisi Murat Can Torun'u (32) uykusunda bıçaklayarak katletti. Evden kaçan katil kardeş, yakayı ele verdi. "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf etti. Cinayet gerçekleştiği anda kardeşlerin babasının markette alışveriş yapmaya gittiği, annenin ise bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi. Tutuklanan E.T. abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.