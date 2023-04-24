400 kişiden sadece 30'unun sağ çıktığı binanın müteahhidi firarda!

Depremin en büyük yıkıma yol açtığı illerden birisi de Hatay'dı. Antakya'daki Emlak Bank Konutları 1'inci Kısım'da bulunan 96 daireden oluşan 6 blok, saniyeler içinde yıkıldı. 1996'da yapılan binalarda yaşayan 400 kişiden 370'inin cansız bedenine ulaşıldı.
Enkazdan çocuğu ve eşiyle sağ çıkartılan avukat Mehmet Alper Neşeli, anne ve babasının kaybıyla yıkıldı. Sorumluların cezalandırılmasını isteyen Mehmet Alper Neşeli, binaların müteahhidi Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.
TESLİM OL ÇAĞRISI YAPTI
"Evimiz depremin 15'inci saniyesinde yıkıldı. Müteahhit bulunamıyor. Saklanıyor. Hukuki olarak kaçtığı için vicdanlı olmadığı ortada. Vicdan sahibi bir insan nasıl adalete teslim olmaz?" ifadesini kullandı.
YOK BÖYLE VİCDANSIZLIK
Dolandırıcılar, acıyı bile fırsata çevirdi. Depremde hayatını kaybeden öğretmen Şeyma İyiol'un ailesini arayarak 'Şeyma borcunun 2 taksitini ödemedi. İcraya vereceğiz" dedi! Avukat abla Ceylan İyiol, isyan etti: Bu kişiler, vicdanları zedeliyor!