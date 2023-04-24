400 kişiden sadece 30'unun sağ çıktığı binanın müteahhidi firarda!





3 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 3 milyon 8 bin lira devretti. 5 bilenler 8 bin 928'er, 4+1 bilenler bin 116'şar, 4 bilenler 97'şer, 3+1 bilenler 42'şer, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 16'şar, 1+1 ve 0+1 bilenler 8'er lira alacak.

ÇINAR YEŞERSİN

İstanbul'da 4.5 aylık Çınar Ege Portakal, SMA'ya yakalandı. Dubai'deki tedavisi için 2 milyon dolar şarttı. Şimdiye kadar yüzde 70'i toplandı. Ailesi çağrı yaptı: Oğlumuz için zaman daralıyor. Lütfen destek olun.

HADİ COİN'İM!

Thodex kurucusu Fatih Özer, "Dolandırıcı değilim" dedi. Hapse gönderildi.



'SECRET'ER

İş insanı Alpaslan Korkmaz, eski asistanı Merve D'nin tacizine maruz kaldı. Kişisel bilgileri ifşa olunca şoka uğradı. Soluğu savcılıkta aldı. Genç kadın hakkında özel hayatın gizliliğini ihlalden 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı.



MİDE KÜÇ'ÖL'TME

İstanbul'da Menşure Bakan (63), midesini küçültmek istedi. Prof. Dr. Alper Çelik tarafından ameliyat edildi. Ancak iddiaya göre komplikasyonlar gelişti. Buna rağmen taburcu edilince komaya girdi. Ne yazık ki hayatını kaybetti.