İtirafçı her şeyi ortaya döktü I Paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı! Dilan- Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar...

*VEYSEL ŞAHİN

Paraları Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıp paravan şirketlerinde topladı. Polat çifti, 4 ayrı suçtan gözaltına alındı. Tutuklandı. Usulsüz harcamaları, kayıt dışı para hareketleri ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kalem kalem saptandı.

Bu bilgiler ışığında Polat çifti sorguya alındı. Başına dolardan taç yapan, gül dolu havuza atlayan ve eşi Engin Polat'ın milyon dolarlık hediyeleri ile sosyal medyada hava atan Dilan Polat, hiçbir şey bilmediğini anlattı. Ancak çift bilmedim duymadım dese de fitili bir gizli tanığın mektubu yaktı. Polat çiftini hakkındaki soruşturma gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu sonrası başladı. Buna göre gizli tanık, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan bir isimdi.

*DERKAN BAŞER



PES DEDİRTEN TRAFİK

Bu isim yazdığı mektupta Engin Polat'ın yasa dışı bahis işleri yaptığı öne sürülen Veysel Şahin'in ortağı Derkan Başer ile kara para akladığını anlattı. İddiaya göre, yasa dışı bahis paraları Engin Polat'ın paravan şirketleri hesabında toplandı.

Paraların Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldıktan sonra da kara paranın Polat'ın şirketleri arasında yapılan transferlerle aklandığı ortaya çıktı. Gizli tanığın iddialarına göre; paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı. Ardından da Polat'ın paravan şirketleri arasında para transferi yapılarak kara paranın aklandığı öne sürüldü.