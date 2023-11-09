İtirafçı her şeyi ortaya döktü I Paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı! Dilan- Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar...

Engin Polat, KKTC'de öldürülen Halil Falyalı'nın ortağı Veysel Şahin ve Başer ile yasa dışı bahis işleri yaptı.
Engin Polat, KKTC'de öldürülen Halil Falyalı'nın ortağı Veysel Şahin ve Başer ile yasa dışı bahis işleri yaptı.
Geliri, paravan şirketlerinin hesabında topladı. Ardından Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıttı. Bu parayı Türkiye'de dolaşıma sokmak, yani kara paraları aklamak için de tasfiye halindeki firmaları kullandı.
Eşi Dilan Polat'ın reklam yüzü olduğu kozmetik markası da bu şirketler arasında yer aldı.
'PARA'VAN
Polat çifti kara paradan tutuklandı. Soruşturmanın fitilini ise gizli tanığın itiraf dolu şu mektubu yaktı: Engin Polat, yasa dışı bahis işleri yapan Veysel Şahin ve ortağı Derkan Başer ile kara para akladı.
*VEYSEL ŞAHİN
Paraları Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıp paravan şirketlerinde topladı. Polat çifti, 4 ayrı suçtan gözaltına alındı. Tutuklandı. Usulsüz harcamaları, kayıt dışı para hareketleri ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kalem kalem saptandı.
Bu bilgiler ışığında Polat çifti sorguya alındı. Başına dolardan taç yapan, gül dolu havuza atlayan ve eşi Engin Polat'ın milyon dolarlık hediyeleri ile sosyal medyada hava atan Dilan Polat, hiçbir şey bilmediğini anlattı. Ancak çift bilmedim duymadım dese de fitili bir gizli tanığın mektubu yaktı. Polat çiftini hakkındaki soruşturma gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu sonrası başladı. Buna göre gizli tanık, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan bir isimdi.
*DERKAN BAŞER
PES DEDİRTEN TRAFİK
Bu isim yazdığı mektupta Engin Polat'ın yasa dışı bahis işleri yaptığı öne sürülen Veysel Şahin'in ortağı Derkan Başer ile kara para akladığını anlattı. İddiaya göre, yasa dışı bahis paraları Engin Polat'ın paravan şirketleri hesabında toplandı.
Paraların Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldıktan sonra da kara paranın Polat'ın şirketleri arasında yapılan transferlerle aklandığı ortaya çıktı. Gizli tanığın iddialarına göre; paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı. Ardından da Polat'ın paravan şirketleri arasında para transferi yapılarak kara paranın aklandığı öne sürüldü.
BİLMİYORMUŞ!
Tutuklanan Dilan Polat, mali konularla ilgili tüm sorulara "Bilgim yok" cevabını verdi. Estetik şirketlerinin öz sermayesini hatırlamadığını söyledi. "Suçlamaları reddediyorum. 130 şubem mevcuttur. Buralardan isim hakkı olarak kira almaktayım. Şahsıma ait kayıtlı mal varlığı olup olmadığını bilmiyorum" dedi.
*HALİL FALYALI
FALYALI'NIN ORTAĞI
Veysel Şahin, KKTC'de pusuya düşürülerek öldürülen Halil Falyalı'ya yakın bir isimdi! Falyalı, Londra, Girne, Hindistan, Çin, Japonya ve Türkiye ayağı olan sanal bahis ağının lider kadrosunda yer alıyordu. Türkiye'deki bahis operasyonunda tutuklanan ve 700 milyon dolarlık malvarlığına el koyulan çete lideri Şahin'in ortağıydı. Şahin, 2017'de babasını ziyaret etmek için Sivas'a gelip, özel uçağıyla geri döneceği sırada yakalanarak gözaltına alınmıştı. 14 Nisan'da da infazını tamamladığı gerekçesiyle tahliye edilmişti.
Veysel Şahin'in sağ kolu olarak bilinen firari Derkan Başer'in Gürcistan'da bulunduğu belirtiliyor