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Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama! Çok sayıda işçi yaralandı

Son dakika haberleri... Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada, 2'si ağır, 13 işçi yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 17:53 Güncelleme 08 Kasım 2023, 18:21
Hatay’da demir çelik fabrikasında patlama! Çok sayıda işçi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada, 2'si ağır, 13 işçi yaralandı.

Hatay'da demir çelik fabrikasında korkunç patlama



İskenderun'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında bugün öğleden sonra bilinmeyen nedenle patlama oldu.



Patlamada 2'si ağır, 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 9'u İskenderun Devlet Hastanesi'ne, 4'ü ise Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden durumu ağır olan 2'sinin entübe edildiği bildirildi.



Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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