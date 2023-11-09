Başkan Hilmi Güler Ordu’yu cazibe merkezi yapmaya kararlı! 12 ay turizm için kollar sıvandı: Binlerce turist kruvaziyer ile turizme can suyu oluyor

"Geleneksel belediyecilikten modern belediyeciliğe geçtik" diyen Başkan Mehmet Hilmi Güler, "Belediyenin yapması gereken işler zaten var, biz bunun haricinde halkımıza daha yaşanılır bir kent, halkımızı üretmeye, sahiplenmeye ve konforunu üst düzeye çıkartmak için neler yapabiliriz düşüncesi ile çalışıyoruz. Onun için diyoruz ki düşünen ve üreten Ordu sloganı ile yola çıktık ve geçen süre zarfında da bunu başardığımıza inanıyoruz" dedi.

BOZTEPE YENİLENDİ

Turkuvaz Medya Grubu, bünyesinde bulunan Sabah, Takvim ve Fotomaç gazetelerinin yanı sıra atv, Ahaber, Apara ve dergi grubu ile Ordu'ya bir günlüğüne çıkarma yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler gelen ekibe bizzat eşlik ederek kısa bir Ordu turu yaptırdı. Ekiple birlikte Boztepe'de kahvaltı yapan başkan, ilk olarak şehir merkezine 21 km uzaklıkta olan 810 rakımlı Yoroz Tepesi'ne çıktı. Altınordu'ya kuş bakışı bakan Yoroz Tepesi'ne yeni yapılan donatılar gelenlerin seyir zevkini doruklara çıkartırken, bol oksijen almalarını sağlıyor.

Deniz kenarına yapılan ve üç bloktan oluşan Belde Evleri, bir zamanlar Türkiye gündemini meşgul etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya hiç yakışmamış dediği evler yıkılarak şimdilerde vatandaşın en çok uğradığı ve zaman geçirdiği Çamlı Köşk Belde Evleri oldu.