Cumhuriyet Halk Partili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl 20 Mayıs tarihinde oğlu Gökhan Böcek ile evlenen gelini Zeynep Kerimoğlu eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

100 MİLYON TL TAZMİNAT İSTEDİ

Sabah'taki habere göre Antalya 5'inci Aile Mahkemesi'nde açılan duruşmaya taraflar gizlilik kararı aldırttı. Zeynep Kerimoğlu avukatı aracılığı ile Gökhan Böcek'ten 200 bin tedbir, 500 bin yoksulluk, 50 milyon manevi, 50 milyon maddi para talep etti.