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Yasak aşk skandalı patlamıştı! Muhittin Böcek'in gelini Zeynep Kerimoğlu servet gibi tazminat talep etti

Cumhuriyet Halk Partili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile eşi Zeynep Kerimoğlu'nun boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Gökhan Böcek'in kendisini aldattığını iddia eden Zeynep Kerimoğlu rekor tazminat talep etti.

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 12:33 Güncelleme 08 Kasım 2023, 12:51
Yasak aşk skandalı patlamıştı! Muhittin Böcek’in gelini Zeynep Kerimoğlu servet gibi tazminat talep etti

Cumhuriyet Halk Partili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl 20 Mayıs tarihinde oğlu Gökhan Böcek ile evlenen gelini Zeynep Kerimoğlu eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

100 MİLYON TL TAZMİNAT İSTEDİ
Sabah'taki habere göre Antalya 5'inci Aile Mahkemesi'nde açılan duruşmaya taraflar gizlilik kararı aldırttı. Zeynep Kerimoğlu avukatı aracılığı ile Gökhan Böcek'ten 200 bin tedbir, 500 bin yoksulluk, 50 milyon manevi, 50 milyon maddi para talep etti.

Duruşmaya önümüzdeki günlerde devam edilecek.

GELİNİN MESAJINI PAYLAŞMIŞTI
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl oğlu Gökhan Böcek'e ile evlenen gelini, eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Öte yandan süreç devam ederken Muhittin Böcek, gelininin kendisine gönderdiği sitem dolu mesajları WhatsApp durumundan paylaşmıştı.

Ortalık karıştı: Muhittin Böcek gelininin yasak aşk isyanını Whatsappta paylaştı

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