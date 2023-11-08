Beylikdüzü’nde okuldan şok görüntüler! Öğrencisini kitapla darbeden öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir okuldan şok görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Birlik Sanayi Meslek Lisesi'nde ders veren bir öğretmen, öğrencisini darbetti.
KAFASINA KİTAPLA VURDU
Kafasına kitapla vurulan öğrenci "hocam" diyerek dayapı durdurmak istese de başaramadı.
"HOCAM DEDİKÇE DAHA ÇOK VURACAĞIM"
Öğrencisini darbetmeye devam eden öğretmen "Hocam dedikçe yine vuracağım" dedi. Yaşananlar bir başka öğrenci de yaşanan skandalı kayıt altına aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi'nde bir öğretmenin öğrencisinin kafasına kitapla vurarak, darbettiğine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma açıldı.