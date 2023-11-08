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İstanbullunun canı tehlikede! Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı | Yolcular canını zor kurtardı

İstanbullu ulaşımda çile çekmeye devam ediyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT yine bir facia ile gündeme geldi. Son dönemde kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen İETT'ye ait bir otobüs İstanbul Başakşehir'de alev alev yandı. Seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 22:02 Güncelleme 08 Kasım 2023, 23:23
İstanbullunun canı tehlikede! Başakşehir’de İETT otobüsü alev alev yandı | Yolcular canını zor kurtardı

"İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun hizmet rezilliğine bir yenisini daha ekledi.

İstanbul'da göreve geldiği günden bu yana şehrin sorunlarını çözmek yerine işleyen düzeni de bozdu.

Son dönemde kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen İBB ait bir İETT otobüsü İstanbul Başakşehir'de alev alev yandı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İETT durağının önünde meydana geldi. Seyir halindeki 34 TP 7837 plakalı körüklü İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YOLCULAR CANINI ZOR KURTARDI
Yangının fark edilmesi üzerine yolcular canını zor kurtararak hemen tahliye edilirken, alevler tüm otobüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İETT OTOBÜSÜ KÜLE DÖNDÜ
İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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