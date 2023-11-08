"İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun hizmet rezilliğine bir yenisini daha ekledi.
"İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun hizmet rezilliğine bir yenisini daha ekledi.
İstanbul'da göreve geldiği günden bu yana şehrin sorunlarını çözmek yerine işleyen düzeni de bozdu.
Son dönemde kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen İBB ait bir İETT otobüsü İstanbul Başakşehir'de alev alev yandı.
Yangın, saat 19.30 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İETT durağının önünde meydana geldi. Seyir halindeki 34 TP 7837 plakalı körüklü İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
YOLCULAR CANINI ZOR KURTARDI
Yangının fark edilmesi üzerine yolcular canını zor kurtararak hemen tahliye edilirken, alevler tüm otobüsü sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İETT OTOBÜSÜ KÜLE DÖNDÜ
İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.