PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Hayvan bak hayvana! Sakarya'da "İneğe alkol içirme" skandalı: Soruşturma başlatıldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde skandal bir olay gerçekleşti. Bir grup gencin ineğe alkol içirdiği ve eziyet ettiği görüntülerin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 22:38 Güncelleme 08 Kasım 2023, 22:45
Hayvan bak hayvana! Sakarya’da İneğe alkol içirme skandalı: Soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi'nde hayvan alım satımı yaptıkları öne sürülen grup, bir büyükbaş hayvana zorla alkol içirerek eziyet etti.

Sakarya'da "İneğe alkol içirme" skandalı!

Şahıslar o anları cep telefonuyla kayda alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim ve Basın Sözcülüğü Bürosundan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ilimiz Akyazı ilçesinde bir grup genç tarafından büyükbaş hayvana eziyet edildiği hususunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

Basın yayın kuruluşlarında bahse konu haberlerin yer alması üzerine olayın Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç teşkil etmesi nedeniyle ivedi olarak soruşturmaya başlanılmış, soruşturma çerçevesinde verilen talimatlar doğrultusunda olaya ilişkin gerekli araştırma yapılarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler E.B., İ.A. Ö.B. ve R.B.'nin yakalanıp mevcutlu olarak Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı verilmiş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne de idari yönden gereğine tevessül edilmesi hususunda gerekli bilgilendirme yapılmıştır" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I FETÖ ve PKK’ya TBMM yolu: AYM yeniden yapılandırılmalı! Türkiye gündeminde 1. sırada
Galatasaray Bayern Münih’e deplasmanda mağlup oldu!
Kuzey Marmara Otoyolu
SON DAKİKA