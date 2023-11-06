Kesin tarih geldi! Atkı, mont, bere hazırlayın! Türkiye’ye El Nino kışı alarmı! İstanbul o gün beyaza bürünecek!

Uzmanlar, El Nino'nun etkisiyle bu yılın kış mevsiminin normalden farklı olarak daha fazla kar yağışına sahne olabileceğini öngörüyor. Toplum arasında merakla sorulan "Kar ne zaman düşecek?" suali, bu sene geçmiş senelere kıyasla daha soğuk geçecek ve kar yağışının daha yoğun olacağı tahminleriyle gündeme geliyor. Meteoroloji uzmanları kış hazırlıklarının şimdiden yapılması gerektiğini ve beklenen yoğun kar yağışına karşı tedbirlerin alınmasının önemini vurguluyorlar.

Dr. Bozyurt, El Nino yıllarında bazen bol yağışlı ama ılıman bir kış yaşandığını, bazen ise yine bol yağışlı ancak soğuk bir kış yaşandığını belirtiyor. Bu yıl için yapılan modeller, özellikle kasım ve sonrası için Türkiye için soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerin beklendiğini gösteriyor.