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HAVA DURUMU | İstanbullular dikkat! Saat verildi çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den 11 kente sarı alarm | 2 Kasım 2023 hava durumu

SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış için saat verildi. Peki hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 09:44 Güncelleme 02 Kasım 2023, 09:44
HAVA DURUMU | İstanbullular dikkat! Saat verildi çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji’den 11 kente sarı alarm | 2 Kasım 2023 hava durumu 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ( Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güney Doğu Anadolu ( Kilis ve Gaziantep haric ) ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | İstanbullular dikkat! Saat verildi çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji’den 11 kente sarı alarm | 2 Kasım 2023 hava durumu 2

Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA DURUMU | İstanbullular dikkat! Saat verildi çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji’den 11 kente sarı alarm | 2 Kasım 2023 hava durumu 3

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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