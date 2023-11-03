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Mecidiyeköy'de 'şüpheli paket' alarmı! Bomba imha ekibi sevk edildi

Son dakika haberleri... Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan şüpheli paketin içerisinden bakın ne çıktı...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 19:06 Güncelleme 03 Kasım 2023, 19:16
Mecidiyeköy’de ’şüpheli paket’ alarmı! Bomba imha ekibi sevk edildi

Son dakika haberleri... Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli paket alarmı!

ŞÜPHELİ PAKET PATLATILDI
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

BAKIN İÇERİSİNDEN NE ÇIKTI...
Şüpheli olduğu değerlendirilen çöp poşetinin içinden hırdavat malzemeleri çıktı. Çöp poşetinin kontrollü olarak patlatıldığı anlar, kameraya yansıdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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