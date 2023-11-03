Son dakika haberleri... Şişli 'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

ŞÜPHELİ PAKET PATLATILDI Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

BAKIN İÇERİSİNDEN NE ÇIKTI...

Şüpheli olduğu değerlendirilen çöp poşetinin içinden hırdavat malzemeleri çıktı. Çöp poşetinin kontrollü olarak patlatıldığı anlar, kameraya yansıdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.