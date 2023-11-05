5 Kasım 2023 Pazar İstanbul’da toplu taşıma bedava mı? TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Marmaray, metrobüsler, vapurlar, İETT...

Gündeme ise 5 Kasım Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, vapur, tramvay, otobüs, marmaray bedava mı soruları yer alıyor. İşte 5 Kasım 2023 Pazar ücretsiz olan toplu taşıma araçları...
Gündeme ise 5 Kasım Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, vapur, tramvay, otobüs, marmaray bedava mı soruları yer alıyor. İşte 5 Kasım 2023 Pazar ücretsiz olan toplu taşıma araçları...
5 KASIM PAZAR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
5 Kasım sabahı katılımcılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçlarını göğüs numarasını göstererek ücretsiz kullanabilecek.
5 KASIM 2023 PAZAR MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Marmaray hattı ise ücretsiz ulaşım araçları içerisinde yer almıyor.
AÇIKLAMA GELDİ
İETT'den yapılan açıklamada, "Metrobüs araçlarının saat 08.00'a kadar köprü geçişine izin verilecek ve daha sonrasında Metrobüs araçları 2.köprü güzergâhından Sögütlüçeşme'ye gidecektir. Maraton süresince Anadolu Yakası tarafından 15. Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Metrobüs seferleri yapılmayacak olup, Avrupa Yakası'ndan ise Metrobüs seferlerinin son durağı Mecidiyeköy olacaktır. Göğüs numarası ve akreditasyon kartı olan koşucular ve görevliler Pazar günü saat 17.00'a kadar İETT araçlarını ücretsiz olarak kullanabileceklerdir. Saat 12.30 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açılacaktır." ifadeleri yer aldı.