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Kocaeli'de feci kaza: Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Kocaeli'de Atakan Boyacı isimli motosiklet sürücüsü Seka Tüneli çıkışında refüje çarptı. Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 07:01 Güncelleme 05 Kasım 2023, 07:01
Kocaeli’de feci kaza: Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Atakan Boyacı'nın (23) kullandığı motosiklet, D-100 kara yolu Seka Tüneli çıkışında refüje çarptı.

SÜRÜCÜ SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle Boyacı refüje savruldu.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri. sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Boyacı'nın, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu, motosikletini önceki gün satın aldığı öğrenildi.

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