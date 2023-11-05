44. İstanbul Maratonu halk koşusu saat kaçta? İstanbul Maratonu metrobüs çalışacak mı, köprü saat kaçta açılacak? Kapalı yollar listesi...

İstanbul Maratonu'nun 45. yılı yaklaşıyor ve "Yüzyılın Koşusu" teması ile Cumhuriyet coşkusuyla kutlanacak. İstanbul Maratonu, 5 Kasım 2023 Pazar günü gerçekleşecek ve şehrin dört bir yanından binlerce koşucu, yürüyücü ve spor tutkunu bir araya gelecek. İşte İstanbul Maratonu 2023 hakkında merak edilen tarihler, saatler ve güzergah bilgileri...