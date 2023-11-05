44. İstanbul Maratonu halk koşusu saat kaçta? İstanbul Maratonu metrobüs çalışacak mı, köprü saat kaçta açılacak? Kapalı yollar listesi...

İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTECEK?
06.00 Tüm Parkurun Trafiğe Kapatılması
08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı
09.00 42K Yarış Startı
09.16 15K – 1. Start
09.15 Emanet Eşya Araçları Hareket Saati
09.34 15K- 2. Start
09.52 8K Kurumsal Koşu – 1. Start
10.05 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı
10.18 8K Kurumsal Koşu – 2. Start
10.44 8K Kurumsal Koşu – 3. Start
11.10 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı
11.10 8K Halk Koşusu – 1. Start
11.50 8K Halk Koşusu – 2. Start
11.55 15K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)
12.00 15K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)
12.30 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)
12.30 8K Halk Koşusu – 3. Start
14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Trafiğe Açılması
15.00 Avrasya Tüneli'nin Trafiğe Açılması
15.20 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)
15.30 Tüm Parkurun Trafiğe Açılması
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Abdullahağa Caddesi (Beylerbeyi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bağlantı yolları ve Beylerbeyi İskelesi (Akım Beylerbeyi Çamlıca Caddesine doğru verilecek), Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım,
Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası, Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey,
Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VİP Otel önü, Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar,
Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı,
Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak'tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri ile Avrasya Tüneli trafiğe kapalı tutulacaktır.