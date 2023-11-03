SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Çanakkale’de gece yarısı korkutan deprem!

Son dakika haberleri... AFAD'dan edinilen bilgiye göre Çanakkale Ayvacık merkez üssü olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Gece yarısı 2:50'de meydana geldiği belirtilen depremin derinliği ise 15.73 km olarak ölçüldü.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.11.04 02:50:19 39.0733 26.0047 9.0 -.- 4.1 3.8 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.04 02:48:09 38.3577 36.4235 5.4 -.- 1.8 -.- KAMER-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.11.04 02:22:33 35.4967 27.2415 5.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
2023.11.04 01:28:34 39.3977 27.9027 16.7 -.- 1.7 -.- DEDEBURNU-(BALIKESIR) İlksel
2023.11.04 00:36:11 38.4382 37.4707 8.3 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.04 00:12:10 36.0285 35.9240 11.7 -.- 2.1 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.11.03 23:17:24 37.7668 36.3323 11.9 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.03 22:49:54 36.0452 35.8927 7.8 -.- 3.1 3.1 SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.11.03 22:18:29 38.2138 36.1638 8.2 -.- 1.8 -.- AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.03 21:53:39 37.6447 35.8873 2.2 -.- 1.9 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.03 21:38:35 37.5578 35.6667 5.4 -.- 1.6 -.- AKARCA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.03 20:59:10 36.3748 36.0822 12.7 -.- 1.3 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2023.11.03 20:41:05 37.7952 36.3780 5.5 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.03 20:04:57 36.7800 31.2390 60.4 -.- 2.0 -.- PERAKENDE-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2023.11.03 19:57:19 39.0525 42.1042 8.3 -.- 1.9 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS) İlksel