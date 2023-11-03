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SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Çanakkale'de gece yarısı korkutan deprem!

Son dakika haberleri... AFAD'dan edinilen bilgiye göre Çanakkale Ayvacık merkez üssü olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gece yarısı 2.50'de meydana geldiği belirtilen depremin derinliği ise 15.73 km olarak ölçüldü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...

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Giriş Tarihi 04 Kasım 2023, 03:29 Güncelleme 04 Kasım 2023, 03:43
SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Çanakkale’de gece yarısı korkutan deprem!

Son dakika haberleri... AFAD'dan edinilen bilgiye göre Çanakkale Ayvacık merkez üssü olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Gece yarısı 2:50'de meydana geldiği belirtilen depremin derinliği ise 15.73 km olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.11.04 02:50:19 39.0733 26.0047 9.0 -.- 4.1 3.8 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.04 02:48:09 38.3577 36.4235 5.4 -.- 1.8 -.- KAMER-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.11.04 02:22:33 35.4967 27.2415 5.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
2023.11.04 01:28:34 39.3977 27.9027 16.7 -.- 1.7 -.- DEDEBURNU-(BALIKESIR) İlksel
2023.11.04 00:36:11 38.4382 37.4707 8.3 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.04 00:12:10 36.0285 35.9240 11.7 -.- 2.1 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.11.03 23:17:24 37.7668 36.3323 11.9 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.03 22:49:54 36.0452 35.8927 7.8 -.- 3.1 3.1 SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.11.03 22:18:29 38.2138 36.1638 8.2 -.- 1.8 -.- AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.03 21:53:39 37.6447 35.8873 2.2 -.- 1.9 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.03 21:38:35 37.5578 35.6667 5.4 -.- 1.6 -.- AKARCA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.03 20:59:10 36.3748 36.0822 12.7 -.- 1.3 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2023.11.03 20:41:05 37.7952 36.3780 5.5 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.03 20:04:57 36.7800 31.2390 60.4 -.- 2.0 -.- PERAKENDE-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2023.11.03 19:57:19 39.0525 42.1042 8.3 -.- 1.9 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS) İlksel

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