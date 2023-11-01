Manisalılar gördüğü her yere bunu dikiyor! Yılda 2 kez meyve veren mucize bitki

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde her yerde görebileceğiniz bu ağaç çiftçilerin favorileri arasında yer alıyor. İşte o ağaç hakkında tüm detaylar...
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde her yerde görebileceğiniz bu ağaç çiftçilerin favorileri arasında yer alıyor. İşte o ağaç hakkında tüm detaylar...
YILDA İKİ KEZ MEYVE VERİYOR!
Emcelli Mahallesi'nde yaşayan Beytullah Uysal ve çalışanları, üzüm bağlarının yanında bulunan 3 yaşındaki armut ağacının sıra dışı bir olaya imza attığını gözlemledi.
Ağaç, yapraklarını dökmeden ikinci kez meyve vermeye başladı ve bu durum Uysal'ı ve ekibini büyük bir sürprizle karşıladı.
Uysal, bu olayla ilgili duygularını "Bir yandan sevindik, bir yandan da üzüldük" şeklinde ifade etti.
Emekli olduktan sonra üzüm bağlarının başına meyve ağaçları dikildiğini belirten Uysal, sözlerine şöyle devam etti: "Bu armut ağacı 3 yaşında ve bu yıl ilk meyvesini verdi. Ancak bugün, ağacın ikinci kez meyve verdiğini gördük."
"Bu durum, iklim şartlarının değişimini gösteriyor ve bu durum bizi endişelendiriyor. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. İkinci meyveyi aldık, eşimizle dostlarımızla yiyeceğiz ama hava şartlarının değişmesi bizi gerçekten üzdü" dedi.