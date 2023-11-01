Manisalılar gördüğü her yere bunu dikiyor! Yılda 2 kez meyve veren mucize bitki

Uysal, bu olayla ilgili duygularını "Bir yandan sevindik, bir yandan da üzüldük" şeklinde ifade etti.

Emekli olduktan sonra üzüm bağlarının başına meyve ağaçları dikildiğini belirten Uysal, sözlerine şöyle devam etti: "Bu armut ağacı 3 yaşında ve bu yıl ilk meyvesini verdi. Ancak bugün, ağacın ikinci kez meyve verdiğini gördük."