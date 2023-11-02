3 Kasım Cuma günü için korkutan açıklama geldi! Tedbirinizi şimdiden alın! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa’da oturanlar dikkat!

Son zamanlarda, hava durumu tahminleri, gündelik yaşantımızı etkileyen en önemli faktörlerden biri haline geldi. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan ani sıcaklık değişiklikleri, birçok insanı olumsuz etkileyebilmekte. Uzmanların son açıklamaları, yaklaşan günler için hava sıcaklıklarının aniden yükseleceğine dair korkutan detaylar içeriyor.

Ege ve Batı Akdeniz İçin Sağanak Uyarısı Mevsim normallerinin üzerindeki bu sıcaklık değerlerinin yanı sıra, Salı günü için Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz bölgelerinde lokal sağanak yağışlar bekleniyor. Sağanak yağışın, yerel olarak etkili olması ve ani sel riskini beraberinde getirebileceği belirtiliyor.