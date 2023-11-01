Kadıköy’de su borusu patladı! İmamoğlu’nun rezil belediyeciliği: Su 5 saat sonra kesildi | Cadde ve sokaklar göle döndü

İMAOĞLU'NUN ZAYIF BELEDİYECİLİĞİ: SU 5 SAAT BOYUNCA CADDE VE SOKAKLARA AKTI Su borusu bu hasarın ardından patlayınca yaklaşık 5 saat boyunca su cadde ve sokaklara aktması İmaoğlu'nu zayıf belediyeciliğini tekrar gözler önüne serdi.







SÜRÜCÜLER OLUMSUZ ETKİLENDİ

Yola akan su, ihbar üzerine gelen İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Tazyikli su çevredeki vatandaşların ve motosikletli sürücülerin geçişlerini olumsuz etkiledi.



İSKİ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Telekomünikasyon şirketleri tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası meydana geldiği bu nedenle Dumlupınar, Feneryolu, Göztepe, Merdivenköy ve Zühtüpaşa Mahallelerinin arızadan etkilendiği" belirtildi. Bölgedeki arızanın giderilmesi çalışmalarının 08.00'de bitirilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

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