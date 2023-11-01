Kadıköy’de su borusu patladı! İmamoğlu’nun rezil belediyeciliği: Su 5 saat sonra kesildi | Cadde ve sokaklar göle döndü

"İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun hizmet rezilliğine bir yenisini daha ekledi.
"İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun hizmet rezilliğine bir yenisini daha ekledi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da göreve geldiği günden bu yana şehrin sorunlarını çözmek yerine işleyen düzeni de bozdu.
TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPI ÇALIŞMASINDA SU BORUSU PATLADI
Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde telekomünikasyon altyapı çalışmasından dolayı yapılan kazı çalışmaları sırasında İSKİ'ye ait 15 cm çapındaki çelik şebeke hasar gördü.
İMAOĞLU'NUN ZAYIF BELEDİYECİLİĞİ: SU 5 SAAT BOYUNCA CADDE VE SOKAKLARA AKTI
Su borusu bu hasarın ardından patlayınca yaklaşık 5 saat boyunca su cadde ve sokaklara aktması İmaoğlu'nu zayıf belediyeciliğini tekrar gözler önüne serdi.
SÜRÜCÜLER OLUMSUZ ETKİLENDİ
Yola akan su, ihbar üzerine gelen İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Tazyikli su çevredeki vatandaşların ve motosikletli sürücülerin geçişlerini olumsuz etkiledi.
İSKİ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Telekomünikasyon şirketleri tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası meydana geldiği bu nedenle Dumlupınar, Feneryolu, Göztepe, Merdivenköy ve Zühtüpaşa Mahallelerinin arızadan etkilendiği" belirtildi. Bölgedeki arızanın giderilmesi çalışmalarının 08.00'de bitirilmesinin öngörüldüğü bildirildi.