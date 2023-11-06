SMS’lerin sonundaki ‘B001’ kodu bakın ne anlama geliyormuş! B001, B002 ve B003 kodlarının anlamı...

'B001' gibi SMS kodları, kısa mesajların sonunda genellikle bir hizmet sağlayıcının veya şirketin kimlik doğrulamasını veya mesaj türünü belirlemek için kullanılan özel kodlardır. İşte kodlar ve anlamları...

B001 KODU NE ANLAMA GELİYOR?

B001, B002 ve B003 gibi kodlar, Türkiye'de resmi olarak tanımlanan "Kurumsal SMS Hizmeti" için kullanılan kodlardır. Bu kodlar, gönderenin mesajın içeriğine dair daha fazla bilgi verme ve mesajların türünü belirleme amacı taşır. İşte bu kodların anlamları:

B001: İşbu kod, "Reklam ve Tanıtım Amaçlı Mesaj" anlamına gelir. Bu tür mesajlar genellikle promosyonlar, indirimler, ürün tanıtımları veya kampanyalar gibi ticari içerikler içerir.