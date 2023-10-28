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Çatalca'da kahreden olay: Kaybolan 7 yaşındaki otizmli Mustafa'nın cansız bedeni derede bulundu

Çatalca'da, akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin'nin cansız bedeni, evlerinin yakınındaki derede bulundu. Cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 22:42 Güncelleme 28 Ekim 2023, 22:42
Çatalca’da kahreden olay: Kaybolan 7 yaşındaki otizmli Mustafa’nın cansız bedeni derede bulundu

Çatalca Kaleiçi Mahallesi'de yaşayan 7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin, akşam saatlerinde kayboldu. Annesiyle evlerinin önündeki bahçede vakit geçiren Tekin, bir anda gözden kayboldu.

Çocuklarından haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

ANNE VE BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kaybolan Mustafa Cahit Tekin'in en son çevredeki dere yatağı civarında görülmesi üzerine saat 18.00 sıralarında bölgeye, itfaiye, sağlık, AFAD ve İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi.

Tekin'nin dere kenarında bir poşet içinde kıyafetleri bulundu. Arama çalışmaların 4'üncü saatinde dalgıçlar, Mustafa'nın cansız bedenini derede buldu. Acılı anne ve baba çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.

Cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Avcı, "Annesi bana sordu, 'Çocuğu gördün mü?' diye. Kendimiz aramaya çalıştık, bulamayınca polisi aradık. Biz de ekiplerle birlikte arıyoruz" dedi.

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