Çatalca’da kahreden olay: Kaybolan 7 yaşındaki otizmli Mustafa’nın cansız bedeni derede bulundu

Tekin'nin dere kenarında bir poşet içinde kıyafetleri bulundu. Arama çalışmaların 4'üncü saatinde dalgıçlar, Mustafa'nın cansız bedenini derede buldu. Acılı anne ve baba çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Avcı, "Annesi bana sordu, 'Çocuğu gördün mü?' diye. Kendimiz aramaya çalıştık, bulamayınca polisi aradık. Biz de ekiplerle birlikte arıyoruz" dedi.