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Rekorlar kitabına girdi! Dünyada hiçbir inekte bu özellik yok! Tüm çiftçiler onun hayalini kuruyor

Romeo, Oregon'daki Eve Hoşgeldin Hayvan Barınağı'nda bulunan bir inek olarak büyük ilgi çekiyor. Bu özel inek, dünya rekorunu elinde bulunduruyor çünkü benzersiz bir özelliğe sahip: O, dünyanın en uzun boynuzlu ineği olarak kayıtlara geçti. Romeo'nun boynuzları sıradan bir ineğinkinden çok daha uzun. Bu etkileyici boynuzlar, bir yetişkin insanın boyundan daha uzun ve yaklaşık olarak 3.02 metre uzunluğundalar. Bu inanılmaz uzun boynuzlar, Romeo'yu benzersiz kılan ve dünya genelinde büyük bir ilgi uyandıran özellikleri arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 09:24 Güncelleme 30 Ekim 2023, 09:25
Rekorlar kitabına girdi! Dünyada hiçbir inekte bu özellik yok! Tüm çiftçiler onun hayalini kuruyor

Oregon'da bulunan Eve Hoşgeldin Hayvan Barınağı, dünya rekorları kitabına adını yazdıran eşsiz bir öküzü ağırlayarak, hayvan severlerin ve meraklıların ilgisini çeken olağanüstü bir hikayeye sahip. İşte o inek ve özelliği...

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Romeo, 1,8 metre 3 inçlik boyuyla Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi başardı. Daha önce bu unvanı elinde bulunduran Tommy adlı öküzü geride bırakarak bu özel unvana sahip oldu. Romeo'nun bu rekoru kazanmasının ardındaki hikaye ise oldukça etkileyici.

ROMEO'NUN HİKAYESİ

Romeo'nun hayatı, onun sadece 10 günlükken bir mandıra çiftliğinde dana eti olarak satılmak üzereyken kurtarılmasıyla başlıyor. Bir bayan, yanlışlıkla bu olağanüstü ineği keşfetti ve onu diğer buzağılarla birlikte özgür bıraktı. Bu an, Romeo'nun yaşamının dönüm noktasıydı. Daha sonra Romeo ve diğer buzağılar, Eve Hoşgeldin Hayvan Barınağı'na getirildi. Barınak, Romeo'nun yaşamına yeni bir başlangıç sağladı.

ROMEO'NUN GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GİRİŞİ

Romeo'nun büyümesiyle birlikte, dünya rekorlarına adını yazdırma fırsatı doğdu. 1,8 metre 3 inçlik boyuyla, Romeo, daha önce bu unvana sahip olan Tommy adlı öküzü geride bırakarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

Misty Moore, barınağın kurucusu ve işletmecisi, Romeo'nun bu süreci hakkında bilgi verdi. Romeo'nun hayatının nasıl kurtarıldığını ve şimdi dünya rekorunu elinde bulundurduğunu anlattı.

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