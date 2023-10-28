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Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı! Vatandaş ray hattında yürüdü

İBB'ye bağlı araçlar yine arıza ve kazalarla gündemde. Bağcılar T1 seferini yapan tramvay saat 09.00 sıralarında Beyazıt durağında raydan çıktı. Vatandaşlar ray hattında yürümek zorunda kalıdı. Bir vatandaş 3-4 senedir bu şekilde arızaların yaşandığını belirterek, "Sabah koşusu yaptık. Yürüyüş maratonu yaptık. Aynen devam çok güzel. Sadece buraya mahsus değil her tarafta böyle sıkıntı yaşanıyor. 15-20 dakikadır yürüyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 11:06 Güncelleme 28 Ekim 2023, 12:15
Beyazıt’ta tramvay raydan çıktı! Vatandaş ray hattında yürüdü

Bağcılar T1 seferini yapan tramvay saat 09.00 sıralarında Beyazıt durağında raydan çıktı.

Ekiplerin çalışması sonucu raya oturtulan tramvay bir süre sonra yoluna devam etti.

İETT yetkililerinin rayda incelemeleri devam ederken, tramvay geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

BİR DE ARIZA
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle, araçlardan inen yolcular Yusufpaşa-Beyazıt durakları arasında tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
Arıza nedeniyle Yusufpaşa durağında inerek işe gitmek için yürüyen Fahri Özbaysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3-4 senedir bu şekilde arızaların yaşandığını söyleyerek, "Sabah koşusu yaptık. Yürüyüş maratonu yaptık. Aynen devam çok güzel. Sadece buraya mahsus değil her tarafta böyle sıkıntı yaşanıyor. 15-20 dakikadır yürüyorum." dedi.

Bazı vatandaşlar da tramvay hattındaki arızalar nedeniyle bazı günler yürümek zorunda kaldıklarını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Metro İstanbul'dan daha sonra yapılan paylaşımda, yapılamayan seferlerin normale döndüğü bilgisi verildi.

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