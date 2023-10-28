Beyazıt’ta tramvay raydan çıktı! Vatandaş ray hattında yürüdü

Bağcılar T1 seferini yapan tramvay saat 09.00 sıralarında Beyazıt durağında raydan çıktı.
Ekiplerin çalışması sonucu raya oturtulan tramvay bir süre sonra yoluna devam etti.
İETT yetkililerinin rayda incelemeleri devam ederken, tramvay geçişleri kontrollü olarak sağlandı.
BİR DE ARIZA
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.