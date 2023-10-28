Kanlı Ay tutulması ne zaman, burçlara etkileri neler? 2023 kanlı ay tutulmasından etkilenen burçlar! Boğa, Yengeç, Başak...

Kanlı Ay Tutulması, gözlemcilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Bu nedenle olayın ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceği hakkında araştırmalar hızlandı.İşte detaylar...
Kanlı Ay Tutulması, gözlemcilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Bu nedenle olayın ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceği hakkında araştırmalar hızlandı.İşte detaylar...
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN 2023?
2023 yılının ilk ay tutulması Mayıs ayında gerçekleşmişti. Yılın ikin Ay tutulması ise Kandilli Rasathanesi 2023 yılı gök olayları takvimine göre 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Parçalı Ay tutulması saat 21:01'de başlayacak ve 01:26'da sona erecek.
28 EKİM AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
Asya'nın en doğusu ve Avustralya'da tutulma devam ederken Ay batacak. Asya, Avrupa Afrika'da tamamı izlenecek. Afrika'nın en batı ucu, Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusunda tutulma devam ederken Ay doğacak Parçalı Ay tutulması Türkiye'den de izlenebilecek.
KANLI AY TUTULMASI NE ANLAMA GELİR?
Ay tutulmasında Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.
🌙 KANLI AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİLERİ
🔥 Koç Burcu (21 Mart - 19 Nisan):
Kanlı ay tutulması, Koç burçları için enerji patlaması getirebilir. Yeni başlangıçlara cesaret edebilirler!
🌱 Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs):
Boğa burçları daha fazla sabır ve duygusal bağ arayışında olabilirler. İlişkilerine odaklanabilirler.
🗨️ İkizler Burcu (21 Mayıs - 20 Haziran):
Kanlı ay tutulması döneminde iletişim İkizler için önemlidir. Yeni fikirler ve bağlantılar kurabilirler.
🏡 Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz):
Yengeçler, kanlı ay tutulması sırasında aileleri ve evleriyle ilgili meselelere daha fazla dikkat edebilirler.
🌟 Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos):
Aslan burçları, yaratıcı projeler ve sahne ön plana çıkabilir. Yeteneklerini sergileme fırsatları doğabilir.
🔍 Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül):
Bu dönem, Başak burçları için detaylara odaklanma ve işlerini düzenleme zamanı olabilir.
⚖️ Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim):
Teraziler, ilişkileri ve dengeyi değerlendirmek için bu dönemi kullanabilirler.
🦂 Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım):
Akrep burçları için dönüşüm ve gizli konulara dair düşünme fırsatı doğabilir.
🌍 Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık):
Kanlı ay tutulması, macera arzusunu artırabilir. Seyahat ve yeni deneyimler cazip gelebilir.
🏢 Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak):
Oğlak burçları, iş ve kariyer hedeflerine odaklanabilirler.
🌐 Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat):
Kova burçları için toplumsal meselelere ilgi artabilir. Sosyal etkinlikler ve arkadaşlarla zaman geçirme isteği olabilir.
🌊 Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart):
Balıklar, duygusal bir yoğunlaşma yaşayabilirler. Yaratıcı aktiviteler ve ruhsal uygulamalara yönelebilirler.