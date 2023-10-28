Kanlı Ay tutulması ne zaman, burçlara etkileri neler? 2023 kanlı ay tutulmasından etkilenen burçlar! Boğa, Yengeç, Başak...

KANLI AY TUTULMASI NE ANLAMA GELİR? Ay tutulmasında Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

🌙 KANLI AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİLERİ 🔥 Koç Burcu (21 Mart - 19 Nisan):

Kanlı ay tutulması, Koç burçları için enerji patlaması getirebilir. Yeni başlangıçlara cesaret edebilirler! 🌱 Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs):

Boğa burçları daha fazla sabır ve duygusal bağ arayışında olabilirler. İlişkilerine odaklanabilirler. 🗨️ İkizler Burcu (21 Mayıs - 20 Haziran):

Kanlı ay tutulması döneminde iletişim İkizler için önemlidir. Yeni fikirler ve bağlantılar kurabilirler. 🏡 Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz):

Yengeçler, kanlı ay tutulması sırasında aileleri ve evleriyle ilgili meselelere daha fazla dikkat edebilirler.

🌟 Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos):

Aslan burçları, yaratıcı projeler ve sahne ön plana çıkabilir. Yeteneklerini sergileme fırsatları doğabilir. 🔍 Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül):

Bu dönem, Başak burçları için detaylara odaklanma ve işlerini düzenleme zamanı olabilir. ⚖️ Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim):

Teraziler, ilişkileri ve dengeyi değerlendirmek için bu dönemi kullanabilirler.

🦂 Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım):

Akrep burçları için dönüşüm ve gizli konulara dair düşünme fırsatı doğabilir. 🌍 Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık):

Kanlı ay tutulması, macera arzusunu artırabilir. Seyahat ve yeni deneyimler cazip gelebilir. 🏢 Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak):

Oğlak burçları, iş ve kariyer hedeflerine odaklanabilirler.