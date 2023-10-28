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Meteoroloji 29 Ekim 2023 hava durumu raporu yayımlandı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. Bu yıl Pazar gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda birçok ilde ve ilçede törenler yapılacak. Bu kapsamda havanın nasıl olacağı çokça araştırılır oldu. İnternet arama motorlarında ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak, yağmur var mı? '' sorusuna yanıt aranıyor. İşte MGM 28-29-30 Ekim 2023 hava durumu...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 13:59 Güncelleme 28 Ekim 2023, 10:46
Meteoroloji 29 Ekim 2023 hava durumu raporu yayımlandı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hava nasıl olacak, yağmur var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Bu yıl Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kutlanacak. hazırlıklar devam ederken bir yandan da Meteoroloji 29 Ekim hava durumu raporu araştırılmaya başlandı. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak, yağmur var mı? Cumhuriyet Bayramı'nda hava güneşli mi? İşte 29 Ekim 2023 hava durumu raporu...

METEOROLOJİ 29 EKİM 2023 PAZAR CUMHURİYET BAYRAMI HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre 29 Ekim 2023 Pazar günü Marmara bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul ve çevresinde hava yine kapalı olacak ve bazı bölgelerde yağış görülebilir. Ankara ve İzmir'de ise Pazar günü yağış beklenmiyor hava bulutlu olacak.

29 Ekim'de bazı illerdeki hava sıcaklıkları şöyle:

İstanbul 23 derece bulutlu

Ankara 24 derece bulutlu

İzmir 26 derece bulutlu

28 EKİM 2023 HAVA DURUMU

30 EKİM 2023 HAVA DURUMU

31 EKİM 2023 HAVA DURUMU

1 KASIM 2023 HAVA DURUMU

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