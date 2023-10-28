Meteoroloji 29 Ekim 2023 hava durumu raporu yayımlandı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hava nasıl olacak, yağmur var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'nda havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Bu yıl Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kutlanacak. hazırlıklar devam ederken bir yandan da Meteoroloji 29 Ekim hava durumu raporu araştırılmaya başlandı. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'nda hava nasıl olacak, yağmur var mı? Cumhuriyet Bayramı'nda hava güneşli mi? İşte 29 Ekim 2023 hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre 29 Ekim 2023 Pazar günü Marmara bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul ve çevresinde hava yine kapalı olacak ve bazı bölgelerde yağış görülebilir. Ankara ve İzmir'de ise Pazar günü yağış beklenmiyor hava bulutlu olacak.