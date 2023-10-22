İETT’de tehlikeli yolculuk! Ümraniye’de bir İETT otobüs şoförü seyir halindeyken telefonuyla oynadı

Ümraniye'de, seyir halindeyken cep telefonuyla oynayan İETT otobüsü şoförü tehlikeye davetiye çıkardı. Otobüs şoförünün seyir halindeyken cep telefonuyla oynadığı anlar otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ümraniye'de, seyir halindeyken cep telefonuyla oynayan İETT otobüsü şoförü tehlikeye davetiye çıkardı. Otobüs şoförünün seyir halindeyken cep telefonuyla oynadığı anlar otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 20 Ekim Cuma günü, saat 09.00 sıralarında Ümraniye- Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünde yaşandı.
İddiaya göre; 14B hatlı Adem Yavuz Mahallesi - Kadıköy seferini yapan otobüs şoförü, seyir halindeyken yol boyunca cep telefonuyla oynadı.
Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, hem otobüsteki yolcular hem de trafikteki diğer araçlar için tehlike oluşturdu.
Bir eliyle direksiyon kullanan diğer eliyle telefonla oynayan şoför otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
BAHÇELİEVLER'DE DE BİR İETT OTOBÜSÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Bahçelievler'de yoldan çıkan İETT otobüsü, demir bariyerleri aştıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Ataköy Kavşağı'nda, Hakan Öztürk idaresindeki içerisinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yoldan çıkarak demir bariyerleri aştı. Otobüs daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Devrilen aydınlatma direği o sırada yolda seyreden bir otomobilin üzerine düştü.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu.
Kaza nedeniyle Ataköy Köprüsü bir süre trafiğe kapatıldı.
Aydınlatma direğinin ve otobüsün kaldırılmasının ardından Ataköy Kavşağı'ndaki trafik normale döndü.