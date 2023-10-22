İETT’de tehlikeli yolculuk! Ümraniye’de bir İETT otobüs şoförü seyir halindeyken telefonuyla oynadı

Ümraniye 'de, seyir halindeyken cep telefonuyla oynayan İETT otobüsü şoförü tehlikeye davetiye çıkardı. Otobüs şoförünün seyir halindeyken cep telefonuyla oynadığı anlar otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre; 14B hatlı Adem Yavuz Mahallesi - Kadıköy seferini yapan otobüs şoförü, seyir halindeyken yol boyunca cep telefonuyla oynadı.

Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, hem otobüsteki yolcular hem de trafikteki diğer araçlar için tehlike oluşturdu.