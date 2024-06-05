Aydın’da iki kez sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 74 yaşındaki Halil Özsağoğlu ölümden döndü

Yarın taburcu edilmesi beklenen Özsağoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada başından geçen olayı anlattı.

Bisikletten düştüğü saldırıyı hatırlamadığını, geçici hafıza kaybı yaşadığını aktaran Özsağoğlu, başı ve gözünde şiddetli ağrı ve ses tellerinde kısılma olduğunu söyledi.

BEN BU OLAYI YAŞADIM BAŞKALARI YAŞAMASIN

Özsağoğlu, vücudundaki birçok yerin hala ağrıdığını belirterek, "Ben bu olayı yaşadım başkaları yaşamasın." dedi.