PTT saat kaçta açılıyor? PTT hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne?

PTT Adıma Gönderi Var Mı?
PTT üzerinden barkot sahibi olmadan sorgulama işlemlerinin yapılabilmesi için PTT müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmesi gereklidir. Müşteri temsilcileri ile iletişime geçilmesinin ardından, isim, soy isim ve T.C. kimlik numarası bilgilerinin verilmesinden sonra isme ait bir kargonun ya da gönderinin olup olmadığı kolay ve hızlı bir şekilde öğrenilebilir.
PTT Kargo Ne Zaman Gelir?
PTT kargonun teslim edilme zamanı, genellikle kargonun ilgili konumdan PTT şubelerine teslim edilmesinden sonra 2 ila 3 iş günü arasındadır. Ancak bu belirtilmiş olan 2 iş günü süresi, kargonun teslim edilme durumuna göre değişiklik gösterir. Eğer gönderimi yapılacak olan kargo geç teslim edilirse, göndericiye teslim süresi de uzayabilir.
PTT Kargo Şubede Kaç Gün Bekler?
PTT kargolarının teslim edilememesi sebebi ile PTT şubelerine gelişinden sonra şubede bekleme süresi resmi olarak 15 iş günü olarak belirlenmiştir. Teslim edilememiş olan kargolar eğer 15 iş günü içerisinde ilgili PTT şubesinden alıcı şahıs veya farklı biri tarafından teslim alınmazsa, kargonun gönderilmiş olduğu konuma geri gönderilir.
Cumartesi Günü PTT Kargo Dağıtım Yapıyor Mu?
PTT kargonun dağıtım günleri arasında cumartesi de yer alır. Açık olan PTT şubeleri ile beraber PTT kargo da cumartesi günleri 09.00- 13.00 saatleri arasında kargo dağıtımı yapar.
PTT Hangi Günler Dağıtım Yapar?
PTT kargonun dağıtım günleri, resmi tatil günleri hariç her gündür. Hafta içi mesai günlerinde çalışma saatleri içinde kargo dağıtımı yapılır. Ancak Pazar günleri ve resmi tatil olarak ilan edilmiş günlerin hiçbirinde dağıtım yapılmaz.
PTT Dağıtım Saatleri Ne Zaman?
PTT Kargonun dağıtım saatleri, şubelerin çalışma saatlerine göre değişiklik gösterir. Öğle molası vermeyen PTT şubelerinin dağıtım saatleri 08.30 ile 17.00 saatleri arasındadır. Ancak öğle arası veren PTT şubelerinin kargo dağıtımlarını gerçekleştirdiği saatler 08.30- 12.30/ 13.30- 16.30 saatleri arasıdır.