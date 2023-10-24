PTT saat kaçta açılıyor? PTT hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne?

PTT Adıma Gönderi Var Mı?

PTT üzerinden barkot sahibi olmadan sorgulama işlemlerinin yapılabilmesi için PTT müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmesi gereklidir. Müşteri temsilcileri ile iletişime geçilmesinin ardından, isim, soy isim ve T.C. kimlik numarası bilgilerinin verilmesinden sonra isme ait bir kargonun ya da gönderinin olup olmadığı kolay ve hızlı bir şekilde öğrenilebilir.

PTT Kargo Ne Zaman Gelir?