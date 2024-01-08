"İŞ BİTİMİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun, "Şuan Yenibosna'dayım. İstanbul'da denilince akıllar şüphesiz lokasyonlardan biri. Ancak şunu da söyleyebilirim. İstanbul artık trafiğin saati kalmadı. Hem saba iş giriş saatinde hem de tabi ki iş bitiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Uzun araç kuyruklarını sizlerde görmüşsünüzdür." dedi.