BİM saat kaçta açılıyor? BİM hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Türkiye genelinde yaygın bir şekilde hizmet veren BİM marketlerinin çalışma saatleri, hem hafta içi hem de hafta sonu için belirli bir düzende işliyor. BİM marketleri, sabah saat 09.00 itibarıyla kapılarını müşterilere açar ve geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet vermeye başlar. Bu saatler, tüm Türkiye'deki BİM şubeleri için geçerlidir.

BİM Çalışanları Kaç Saat Çalışıyor?