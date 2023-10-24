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BİM saat kaçta açılıyor? BİM hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Türkiye genelinde geniş bir ağa sahip olan BİM marketleri, belirli bir çalışma düzeniyle müşterilerine hizmet sunmaktadır. BİM marketleri, sabah saat 09.00'da kapılarını açarak alışverişe başlayan müşterilerini karşılamaktadır. Hem hafta içi hem de hafta sonu bu saat sabit olarak belirlenmiştir ve tüm Türkiye'deki BİM şubeleri için geçerlidir. BİM, uygun fiyat politikası ve geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekerken, marketlerin çalışma saatleri de müşteriler için önemli bir bilgi kaynağıdır. BİM, 09.00’dan itibaren hizmet vermeye başlarken, bu düzenle müşterilerinin ihtiyaçlarına esnek bir şekilde yanıt vermeyi amaçlamaktadır.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 16:27 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 16:27
BİM saat kaçta açılıyor? BİM hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir?

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Türkiye genelinde yaygın bir şekilde hizmet veren BİM marketlerinin çalışma saatleri, hem hafta içi hem de hafta sonu için belirli bir düzende işliyor. BİM marketleri, sabah saat 09.00 itibarıyla kapılarını müşterilere açar ve geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet vermeye başlar. Bu saatler, tüm Türkiye'deki BİM şubeleri için geçerlidir.

BİM Çalışanları Kaç Saat Çalışıyor?

BİM marketlerinde çalışanlarının mesai saatleri, ortalama olarak 8 saattir. 12 saat boyunca açık olan BİM marketlerinde çalışanları, çok yoğun oldukları zaman bu çalışma saatinin üzerinde de mesai yapabilirler.

BİM Part Time Kaç Saat Çalışıyor?

BİM marketlerinde yarı zamanlı olarak çalışan elemanların günlük çalışma saatleri ortama 4 saattir. Ancak part time çalışanların çalışma saatleri günlük olarak değil aylık olarak hesaplanır. BİM'de part time çalışmak isteyen kişiler, aylık ortalama 120 saat çalışırlar.

BİM Çalışma Şartları Nelerdir?

BİM marketlerinde çalışmak için kişilerde aranan koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Herhangi bir sağlık sorununa sahip olmamak
  • 18- 40 yaş aralığında olmak (40 yaşını doldurmuş olan bireyler işe başvuru yapamazlar)
  • En az İlköğretim Mezunu olmak
  • Daha önce başvuru yapılmış olan işte tecrübe edinilmiş olmak
  • Engelli kontenjanından başvuru yapacak olan adaylar için engelli belgesi sahibi olmak

BİM'de Depo Elemanı Ne İş Yapar?

BİM depo elemanının görevleri, şöyle sıralanmıştır:

  • Mağazaya gelecek olan malların saklanabileceği uygun koşulların denetlenmesi
  • Deponun temizliğini ve düzenini kontrol etmek
  • Depo içinde muhafaza edilen malların düzenlerinden sorumlu olmak
  • BİM mağazaları içinde bittiği fark edilen malların market içerisinde yerine konulması ile ilgilenmek

BİM İşe Alım İçin Hangi Evrakları Talep Eder?

BİM'de çalışacak olan kişilerden talep edilen güncel belgeler, şöyle sıralanabilir:

  • Kimlik fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Sağlık raporu
  • Nüfus kayıt örneği
  • İkametgah belgesi
  • İşe giriş başvuru formu

BİM Aktüel Ürünler Nelerdir?

BİM marketlerinde satılan aktüel ürünler, BİM marketlerinin bünyesinde sürekli olarak bulundurmayan ancak dönemsel olarak gelen ürünlerdir. Bu ürünler, genellikle piyasada satılanların çok daha altında fiyatlarda BİM marketlerinde satılmasından dolayı ilgi görür. BİM, diğer zincir marketlere göre daha fazla aktüel ürün getirmesi sebebi ile de çokça tercih edilen marketlerden biridir. Buzdolabı, çamaşır makinesi, aynalı dolap gibi sürekli çeşitli ve uygun aktüel ürünler getirerek müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ücretler karşılığında sunar.

BİM'de Hangi Ürünler Satılır?

BİM marketlerinde satılan ürünlerin grupları, BİM mağazacılık tarafından şöyle sıralanmıştır:

  • Etli Taze Mamüller
  • Süt ve Süt Ürünleri
  • İçecekler
  • Bakliyat & Unlu Mamüller
  • Tatlılar ve Atıştırmalıklar
  • Meyve & Sebze
  • Dondurulmuş Yiyecekler
  • Temizlik Malzemeleri
  • Kağıt Ürünleri ve Kozmetik
  • Yağlar ve Soslar
  • Gıda Dışı Ürünler

Bu türde olan ürünler, tüm BİM marketlerinde sürekli olarak satılırlar. Stoklarına göre değişiklik gösterseler de sevkiyat tarihlerinde bu kategori ürünlerinin tümü marketlere gönderilir.

BIM'E Aktüel Ürünler Ne Zaman Gelir?

BİM aktüel ürünlerin katalogları, her hafta Salı günü yenilenir. BİM marketlerine gönderilecek olan ürünler, genellikle bir hafta önceden belirlenir. Ayırca, her aktüel katalogu yayınlandıktan sonra, belirlenmiş olan haftanın aktüel ürünleri mağazalarda yerini alır ve müşterilerinin satın alımı için hazır tutulur. Aktüel kataloglarına BİM'in internet sitesinden ulaşılabilir.

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