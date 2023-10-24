PTT hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? PTT saat kaçta açılıyor?

Resmi tatil günlerinde PTT , kargo ve diğer hizmetleri için hizmet vermez. 23 Nisan, 29 Ekim veya 30 Ağustos gibi milli bayram günlerinin yanında PTT Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri boyunca da kapalıdır.

PTT açılış saati, sabahları 08.30 olarak belirlenmiştir. PTT açılışından sonra 12.30'a kadar hizmet vermeye devam eder. PTT çalışanları, 13.30'a kadar öğle molası hakkına sahiptir. 13.30'dan sonra da 17.00 saatine kadar PTT hizmet vermeye devam eder.

PTT'nin genel müdürlüğü konumu , günümüzde Ankara'da yer alır. Ancak PTT Genel Müdürlüğü üzerinden yapılması gerekli olan tüm işlemler için e-devlet de kullanılabilir. PTT aracılığı ile gönderilmek istenen tüm dilekçeler veya şikayetler için e-devlete girilmesi ve daha sonra PTT Genel Müdürlüğü sayfasına geçilmesi yeterlidir. Bu sayfaya geçildikten sonra sistem tarafından yapılan tüm işlemler kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir.

PTT'nin hizmet verdiği müşteri hizmetleri numarası, 444 1 788'dir. Bu numara üzerinden PTT ile ilgili yapılmak istenen tüm işlemler, 7 gün 24 saat boyunca kolaylıkla yapılabilir.

PTT Adıma Gönderi Var Mı?

PTT üzerinden barkot sahibi olmadan sorgulama işlemlerinin yapılabilmesi için PTT müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmesi gereklidir. Müşteri temsilcileri ile iletişime geçilmesinin ardından, isim, soy isim ve T.C. kimlik numarası bilgilerinin verilmesinden sonra isme ait bir kargonun ya da gönderinin olup olmadığı kolay ve hızlı bir şekilde öğrenilebilir.

PTT Kargo Ne Zaman Gelir?