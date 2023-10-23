Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasındaki velayet krizi! 5 hastaneden kayıtlar istendi

Eski televizyon programcısı Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur arasında devam eden ikiz çocukları Mina ve Poyraz'ın velayet davasına İstanbul Aile Mahkemesi 'nde devam edildi. Mahkeme, Okan Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi, Özel Acıbadem Maslak Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Bakirköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri'ne yazı yazılarak davalı ve davacının epikriz raporları, reçeteleri ve hastanede bulunan tüm kayıtlarının gönderilmesini istedi.





ÇOCUKLARININ DURUMU ARAŞTIRILIYOR

Ayrıca İstanbul Adli Tip Kurumu'nun mahkemeye bildireceği bir randevu gününde iki tarafın da fotoğraf ve kimliklerini hazır bulundurup Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Adli Tıp'tan çocuklarına karşı ebeveynlik görevini yerine getirmelerine engel teşkil edebilecek ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları bulunup bulunmadığı konusunda rapor hazırlamasını istedi. Çocuklardan Mina'nın öğrenim gördüğü okula da yazı yazılarak devamsızlık yapıp yapmadığı, yapıyor ise devamsızlıklarını gösterir belgelerin gönderilmesini ve sebebinin mahkemeye bildirme

gönderilmesini ve sebebinin mahkemeye bildirmeleri çifte beyan edildi. (ARZU KAYA)



Deniz Uğur, geçtiğimiz yıl çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, kızı Mina'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuş, Muhtar'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtmişti. Muhtar da benzer iddiaları dile getirerek Uğur'un çocuklarını kaçırdığını ve annelik yapamadığını iddia etmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



