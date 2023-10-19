Katil İsrail’den Gazze’deki Han Yunus Hastanesi’nin yakınına roketli saldırı: Çok sayıda yaralı var

Bölgeden gelen ilk görüntülerde çok sayıda yaralı olduğı görüldü.

Alçak saldırı sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Ataullah, "Gerçekten burada yaşananlar ve durum anlatılmaz. Sadece Han Yunus değil Gazze'nin her yeri bombalanıyor. Bu sabah Aziz Sahra diye küçük bir bölgede 200 kadar bina yerler bir edildi. Başka bir bölgede okul vuruldu. Cami demeden okul demeden anaokul demeden hastane demeden her yeri vuruyorlar. Sivil insanlar hedef alınıyor. Şu anda Gazze'de şehitlerin sayısı 4 bine ulaştı. Şu anda bin 200 kişi enkaz altında. Bunların çoğu kadın ve çocuk. Onların için şehit olabilir diyebiliriz." dedi.