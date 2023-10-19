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Katil İsrail'den Gazze'deki Han Yunus Hastanesi'nin yakınına roketli saldırı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri... İşgalci İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor. Her gün yeni bir vahşete imza atan İsrail, yine bir hastanenin yakınını vurdu. Alçak saldırı sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Ataullah, "Gerçekten burada yaşananlar ve durum anlatılmaz. ABD, İsrail'i destekliyor. Bunlar Orta Doğu'da tüm kaynakları alabilmek için ve burada hakim olabilmek için geldiler." dedi. Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastanenin hizmet dışı kaldığını belirtti. İsrail ise Gazze'deki 24 hastanenin boşaltılmasını istedi.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 14:52 Güncelleme 19 Ekim 2023, 16:05
Katil İsrail’den Gazze’deki Han Yunus Hastanesi’nin yakınına roketli saldırı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri... İşgalci İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor. Her gün yeni bir vahşete imza atan İsrail, geçtiğimiz günlerde Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuştu.

Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalayarak yüzlerce insanın ölümüne neden olan İsrail'e koşan ABD Başkanı Joe Biden yaptığı
açıklamalarda İsrail'e verdiği desteği gözler önüne serdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Biden'ın yaptığı kan donduran açıklamaların ardından İsrail 'Kara harekatından kaçış yok' açıklamasında bulundu. Saldırılarını şiddetlendirerek sürdüren İsrail, yine bir hastanenin yakınını vurdu.

Edinilen son dakika habere göre, İsrail Han Yunus Hastanesi yakınlarında top oynayan çocukları hedef aldı. İsrail bombardımanları sonucu 4 hastane devre dışı kaldı. Şu an 14 sağlık merkezi elektrik kesintisi ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor.

24 SAAT SÜRE VERİLDİ
Dünya Sağlık Örgütü'nden edinilen bilgiye göre; İsrail, Gazze'deki 24 hastanenin boşaltılmasını istedi. Geçtiğimiz dakikalarda Kudüs Hastanesi'nin yakını bomlanmıştı. Daha sonra ise Han Yunus'daki Nasır Hastanesi'nin yakınına bir bomba atıldı.

İşgalci İsrail ordusu sivillere bomba yağdırdı

Bölgeden gelen ilk görüntülerde çok sayıda yaralı olduğı görüldü.

Alçak saldırı sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Ataullah, "Gerçekten burada yaşananlar ve durum anlatılmaz. Sadece Han Yunus değil Gazze'nin her yeri bombalanıyor. Bu sabah Aziz Sahra diye küçük bir bölgede 200 kadar bina yerler bir edildi. Başka bir bölgede okul vuruldu. Cami demeden okul demeden anaokul demeden hastane demeden her yeri vuruyorlar. Sivil insanlar hedef alınıyor. Şu anda Gazze'de şehitlerin sayısı 4 bine ulaştı. Şu anda bin 200 kişi enkaz altında. Bunların çoğu kadın ve çocuk. Onların için şehit olabilir diyebiliriz." dedi.

KİMSEYİ GAZZE'YE SOKMUYORLAR
Ataullah, "Felaketler dört yandan bizi sarıyor. Maalesef dünya bizi sadece izliyor. Görülmemiş bir şey. Bosna Hersek olaylarını görmüştüm bize karşı yapılan savaş hiçbir şekilde uygulanmamıştır. Herkesi vuruyorlar. Büyük küçük demeden herkesi vuruyorlar. Hiç kimseyi Gazze'ye sokmuyorlar. Biz insanız insan gibi barış içinde yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"HIRSIZLAR TÜM KAYNAKLARI ALMAK İÇİN GELDİLER"
Biden'ın açıklamalarına sert tepki gösteren Ataullah, "Bu Hamas İsrail savaşı değil, bu hak batıl savaşıdır. ABD, İsrail'i destekliyor. Bunlar Orta Doğu'da tüm kaynakları alabilmek için ve burada hakim olabilmek için geldiler. Tüm kaynakları bunlar hırsızlar çalmak için buraya gelmişler. Biz uyanık olmalıyız." şeklinde konuştu.

Görüntülerde yaralıların arasında Birleşmiş Milletler Yardım Gönüllüleri'nin de bulunduğu görüldü.

Hastanen yakınının vurulduğu canlı görüntüleri A Haber ekrana getirdi. Gazze'de Han Yunus Hastanesi'nin olduğu yerde dumanlar yükseldi.

NELER OLMUŞTU
7 Ekim sabahı Hamas tarafından İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

1524 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 850 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 4'ü çocuk, 7 Filistinliyi öldürüldü.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde aralarında eski milletvekilleri ile Hamas yetkililerinin de olduğu 100 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahane, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin en az 100 Filistinliyi gözaltına aldığını aktaran Serahane, gözaltına alınanlar arasında Hamas'ın Batı Şeria'daki yetkililerinden Hasan Yusuf'un da olduğu bazı üyeleri ile eski milletvekillerinin de bulunduğunu ifade etti.

Serahane, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 850 Filistinliyi gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanı Rafi Milo, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının saldırısına maruz kalan Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail şehirlerini korumada başarısız olduklarını söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanı Rafi Milo'nun sözlerine yer verildi.

Milo, Gazze'de hayatın değiştiğini kanıtlayana ve kamuoyunu Gazze'nin çevresindeki bölgelerin güvenli olduğuna inandırana kadar bölgedeki İsraillileri evlerine döndüremeyeceklerini kaydetti.

TIBBI MALZEMELER TÜKENDİ
İsrail'in 13 gündür bombaladığı abluka altındaki Gazze'de yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ilaç ve tıbbi malzeme stokunun tükendiği bildirildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi Müdürü İyad el-Caberi, yaptığı açıklamada, hastanedeki durumun "çok riskli" bir boyuta ulaştığını söyledi.

Aksa Şehitleri Hastanesinin Gazze'nin orta kesiminde binlerce hastaya hizmet sunduğuna dikkati çeken Caberi, "Binlerce yaralı ve hastanın hayatı tehlikede." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Mısır üzerinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların "yakında başlayacağını" açıkladı.

Gendelman, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın yanı sıra Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sonrasında,Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt, gıda malzemeleri ve ilaç girişini engelleyen İsrail, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılmak istenen yardımları bombalamış ve tekrar bombalama tehdidinde bulunmuştu.

"Mısır üzerinden Gazze'ye yardımlar yakında başlayacak." diyen Gendelman, insani yardımların ne zaman ulaşmaya başlayacağı konusunda ise bilgi vermedi.

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güney sınırındaki İsrail'e yönelik bazı saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hizbullah'ın yaptığı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesinde paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail sınırındaki El-Malikiyye askeri noktasına roket ve hafif silahlarla saldırı düzenlendiği belirtildi.

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