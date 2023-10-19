5 dakikada mayasız, katı yağsız sağlıklı dereotlu poğaça! Koksunu alan kapınıza dayanacak

👩‍🍳 YAPILIŞI:

🍳 İlk adım olarak, hamurunuzu hazırlamak için bir kabın içerisine sıvı yağ, yoğurt, kabartma tozu, tuz, ince kıyılmış dereotu ve 1 adet yumurtayı koyun.

🍞 Ardından, yavaşça unu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun sertliğini ayarlamak için unu yavaş yavaş eklemeniz gerekebilir.

🥐 Hamuru yoğurduktan sonra, minik bezeler yaparak yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Bu bezeleri fotoğrafta görüldüğü gibi şekillendirebilirsiniz. Verilen ölçülere göre yaklaşık 11 tane poğaça elde edebilirsiniz. Daha küçük poğaçalar isterseniz, 15-16 adet kadar yapabilirsiniz.