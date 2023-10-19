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5 dakikada mayasız, katı yağsız sağlıklı dereotlu poğaça! Koksunu alan kapınıza dayanacak

5 dakikada dereotlu poğaça tarifi ile hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli atıştırmalıklar elde edebilirsiniz. İçine katı yağ koymadan, mayasız oldukça kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu tarif hayatınızı oldukça kolaylaştıracak. Ortaya çıkan muhteşem kokuya komşularınız bile dayanamayacak. İşte en lezzetli poğaçalar arasında yer alan dereotlu poğça tarifi...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 16:29 Güncelleme 19 Ekim 2023, 16:29
5 dakikada mayasız, katı yağsız sağlıklı dereotlu poğaça! Koksunu alan kapınıza dayanacak

En lezzetli ve en hızlı poğaça tarifi! Evinizde dakikalar içerisinde yapabileceğiniz dereotlu poğaça tarifini sizler için derledik. İşte pratik, lezzetli, mayasız dereotlu poğaça tarifi...

👩‍🍳 MALZEMELER:

🍞 Hamuru için:

1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Yarım demet ince kıyılmış dereotu
1 adet yumurta
Aldığı kadar un (yaklaşık 2.5-3 su bardağı)

🍳 Üzeri için:

1 yumurta sarısı

👩‍🍳 YAPILIŞI:

🍳 İlk adım olarak, hamurunuzu hazırlamak için bir kabın içerisine sıvı yağ, yoğurt, kabartma tozu, tuz, ince kıyılmış dereotu ve 1 adet yumurtayı koyun.

🍞 Ardından, yavaşça unu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun sertliğini ayarlamak için unu yavaş yavaş eklemeniz gerekebilir.

🥐 Hamuru yoğurduktan sonra, minik bezeler yaparak yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Bu bezeleri fotoğrafta görüldüğü gibi şekillendirebilirsiniz. Verilen ölçülere göre yaklaşık 11 tane poğaça elde edebilirsiniz. Daha küçük poğaçalar isterseniz, 15-16 adet kadar yapabilirsiniz.

🍞 Poğaçaları fırına sürmeden önce, hamurun bir süre dinlenmesi için bekletmeniz daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

🍳 Poğaçaları fırına sürmeden önce üzerlerine yumurta sarısını sürün.

🌡️ Son olarak, 180 derece önceden ısıtılmış fırında poğaçaların üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirin.


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