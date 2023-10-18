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Düzce'de dehşet! Husumetlisini 15 yerinden bıçaklayıp, rehin aldı

Düzce'de korku dolu anlar yaşandı. Köksal K. (35), husumetli olduğu Yakup Y.'yi (35) 15 yerinden bıçaklayıp, rehin aldı. Yakup Y. kendi çabalarıyla Köksal K.'nin elinden kurtulurken, çevredekiler müdahale edip Köksal K.’nin elindeki bıçağı aldı.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 16:13 Güncelleme 18 Ekim 2023, 16:13
Düzce’de dehşet! Husumetlisini 15 yerinden bıçaklayıp, rehin aldı

Düzce'de Köksal K. (35), husumetli olduğu Yakup Y.'yi (35) 15 yerinden bıçaklayıp, rehin aldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi yakınından geçen Melen Çayı kenarında meydana geldi. Husumetli olan Köksal K. ile Yakup Y. arasında tartışma çıktı.

15 YERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesiyle Köksal K. yanındaki bıçakla Yakup Y.'yi 15 yerinden bıçakladı.

Köksal K., daha sonra Yakup Y.'yi rehin alıp yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bir süre sonra Yakup Y., yaptığı hamleyle Köksal K.'nin elinden kurtuldu. Bu sırada çevredekiler Köksal K.'ye müdahale edip elindeki bıçağı aldı.

HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakup Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arbede sırasında bıçakla elinden yaralanan Köksal K. de ambulansla polis gözetiminde Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Köksal K., müdahalesinin ardından gözaltına alındı. Yakup Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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