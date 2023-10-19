A, D, E ve K2 vitamini depolarını fulleyecek! Doğal antidepresan etkisi yaratıyor! Osmanlı’dan günümüze kadar...

Ancak, yüksek kalori içeriği nedeniyle Ghee yağının ölçülü tüketilmesi önemlidir. Aşırı tüketim kilo artışına neden olabilir. Herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce bir uzmana veya beslenme uzmanına danışmak her zaman önemlidir.

Bağırsak Sağlığını Koruyan Doğal Antidepresan ve Kanser Savaşçısı

Ghee yağı, tereyağına göre daha uzun süre bozulmadan kalabilen bir besin kaynağıdır. İçeriğindeki yararlı yağ asitleri ile A, D, E ve K2 vitaminleri bağırsak sağlığına destek olurken, aynı zamanda mide asidi seviyelerini dengeler ve sindirimi düzenler. Ghee yağının bağırsak duvarını koruma özelliği, bağırsak sağlığını destekler.