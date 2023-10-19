İstanbul için uyarı az evvel geldi! Büyükçekmece, Bahçelievler ve Çatalca’da 14 saat boyunca olmayacak! Hazırlık yapmayanlar yandı!

İstanbul için uyarı az evvel geldi! Bu ilçelerde 14 saat boyunca kesik olacak! Hazırlık yapmayanlar yandı! 3 ilçe için anons geçildi! İşte detaylar...

İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ Çalışma sebebiyle 19 Ekim Perşembe saat 10.00 ile 24.00 arasında 14 saat süreyle su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı: "Büyükçekmece'de Muratçeşme, Türkoba, Hürriyet, Mimaroba, Tepecik, Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Ekinoba, Sinanoba ve Ulus Mahalleleri. Çatalca'da Ferhatpaşa ve Kaleiçi Mahalleleri. Silivri'de Selimpaşa, Cumhuriyet, Fatih, Ortaköy, Kavaklı, Yenimahalle, Semizkumlar ve Alibey Mahalleleri.''