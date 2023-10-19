30 günde 7 kilo verdiren haşlanmış limon kürü! Göbek yağlarını su gibi akıtacak

Hassas mide problemleri olanlar ve kilo vermek isteyenlere müjde! Haşlanmış limonun mucizevi etkileri ortaya çıktı. Bu doğal ve hızlı zayıflama yöntemi göbek yağlarınızı cayır cayır yakacak.
Hassas mide problemleri olanlar ve kilo vermek isteyenlere müjde! Haşlanmış limonun mucizevi etkileri ortaya çıktı. Bu doğal ve hızlı zayıflama yöntemi göbek yağlarınızı cayır cayır yakacak.
🍋🧄 HAŞLANMIŞ LİMON KÜRÜ
Malzemeler:
2-3 cm uzunluğunda zencefil parçası
5 adet limon 🍋
4-5 diş sarımsak 🧄
2 litre su 💧
Kürün Hazırlanışı:
🍋 Limonların kabuklarını soyun ve suyunu sıkın, posa ve kabukları ayırmayın.
🧄 Sarımsak ve zencefili blendır yardımıyla parçalayın.
Blendırdan geçirdiğiniz malzemeleri tencereye ekleyip iyice karıştırın.
🍲 Ayrı bir tencerede 2 litre suyu kaynatın.
🍋💧 Kaynayan suya limon kabukları ve posasını ekleyin.
Su kaynamaya başladığında, limon suyu karışımını ekleyin ve karıştırın.
🌡️ Tencerenin kapağını kapatın ve karışımı soğumaya bırakın.
FAYDALARI
1️⃣ Sabah uyandıktan hemen sonra 1 su bardağı haşlanmış limon suyunu düzenli olarak tükettiğinizde, vücuttaki yağ yakımını hızlandırır ve böylelikle zayıflamayı destekler. Böylece hızlı ve doğal bir şekilde fazla kilolarınızdan kurtulursunuz. 🏋️♂️💪
2️⃣ Limonda bulunan mineraller de midenizi rahatlatır, sindirim sistemini güçlendirir. Oluşan hazımsızlık veya kabızlık gibi durumlarda tüketilmesi halinde rahatlatıcı faydaları bulunur. 🍽️
3️⃣ Midede oluşan gastrit veya ülser gibi hastalıkları olan kişilerin düzenli olarak tüketmesi halinde ağrılarında azalma görülür. 🤕
4️⃣ Tansiyon yükselmesi durumunda, haşlanmış limon kullanımı tansiyon seviyesini normale döndürür. 🩸📉
5️⃣ Haşlanmış limonun kabuklarını her akşam yatağa girmeden önce cildimize uygulamamız halinde, cildimizdeki çatlaklıklar ve lekeleri tedavi edici özelliği de bulunmaktadır. 🌟🧖♀️
6️⃣ Vücuttan zehirli toksinlerin atılmasını sağlar. 🚫💊
7️⃣ Vücudu mikroplardan korur. 🦠🛡️
8️⃣ Kemik sağlığına oldukça faydalıdır. 💀🥛
9️⃣ Saçlara uygulandığında, yapısını güçlendirir. 💁♀️💆♂️🌼