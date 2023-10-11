SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bir türlü iştahınız kesilmiyor mu? Bu besin tam sizlik: Sabah, öğle, akşam öğünlerinize ekleyin ve farkı görün

Kilo verme yolculuğu, pek çoğumuz için zaman zaman zorlayıcı bir mücadele olabilir. İyi haber ise doğanın bize sunduğu bazı mucizevi besinlerin, bu zorlu süreci daha erişilebilir hale getirebileceği. Eğer kilo vermek istiyorsanız ve yeme isteğinizi bastıramıyorsanız, işte size doğanın sunduğu mucizevi bir çözüm...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 11:23 Güncelleme 11 Ekim 2023, 15:50
Bir türlü iştahınız kesilmiyor mu? Bu besin tam sizlik: Sabah, öğle, akşam öğünlerinize ekleyin ve farkı görün

Son on yılda hızla popülerlik kazanan kinoa, sağlıklı bir yaşam tarzı ve zayıflama hedeflerine ulaşmak isteyenler arasında merak konusu haline geldi. Kinoa'nın zayıflatıcı etkisi ve faydaları hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

1. Kinoa'nın Çeşitli Kullanım Alanları
Kinoa, farklı yemeklere kolayca entegre edilebilen bir tahıl türüdür. Pilav olarak tüketilebilir, haşlandıktan sonra salatalara eklenir, un haline getirilerek kek, krep, ekmek gibi yiyeceklerin yapımında kullanılabilir. Bu çeşitlilik, kinoa'nın günlük yemeğin bir parçası olarak kolayca tüketilebilmesini sağlar.

2. Dikkat Edilmesi Gereken Porsiyon Kontrolü
Kinoa, kalori bakımından zengin bir gıdadır. Bu nedenle tüketirken porsiyon kontrolü önemlidir. Üç çorba kaşığı kinoa yaklaşık 75 kalori içerir. Porsiyon miktarını ayarlayarak tüketmek, kalori alımını dengelemeye yardımcı olur.

3. Tokluk Hissi Sağlar
Kinoa, yüksek protein içeriğine sahiptir ve tokluk hissi yaratır. Bu özelliği sayesinde, daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar ve atıştırmalıkları azaltabilir.

4. Metabolizmayı Hızlandırıcı Etkisi
Kinoa, zengin bir kalsiyum kaynağıdır ve bu mineral metabolizmayı hızlandırabilir. Bu nedenle, spor yapanlar için enerji kaynağı olarak kullanılabilir.

5. Kinoa'nın Besleyici Değeri
100 gram kinoa yaklaşık 367 kalori içerir ve içeriğinde 5.8 gram yağ, 69 gram karbonhidrat ve 6 gram lif bulunur. Aynı zamanda protein, vitamin ve mineral bakımından zengin bir besindir.

Kinoa Nasıl Kullanılır?
Kinoa, haşlanarak veya buharda pişirilerek hazırlanır. Haşlanmış kinoa, çorba gibi sulu yemeklere veya salatalara eklemek için kullanılabilir. Kinoa unu elde edilerek kek ve hamur işlerinde kullanılır. Atıştırmalık meyveli barlar veya sağlıklı salataların içinde tercih edilen bir malzemedir.

Kinoa'nın Tavsiye Edilen Tüketimi
Kinoayı kullanım amacına bağlı olarak haftada üç kez tüketmek bir sakınca taşımaz. Özellikle diyet yapanlar için, günlük olarak sabah ve akşam olmak üzere iki öğünde kullanılması tavsiye edilir.

Kinoa ile Yapılabilecek Bir Diyet Salata Tarifi:

Malzemeler:

Yarım su bardağı kinoa
Ceviz
Salatalık
Domates
Kırmızı lahana
Roka
Maydanoz
Marul
Kırmızı biber
Kornişon turşu
Sos için: Zeytinyağı veya nar ekşisi



Yapılışı:

Tüm malzemeleri yıkayın.
Kinoayı yıkayın ve üzerini geçecek kadar su ekleyerek 20 dakika kadar haşlayın.
Diğer malzemeleri doğrayın ve üzerine haşlanmış kinoaları ekleyin.
Zeytinyağı veya nar ekşisi ile tatlandırın.
Cevizlerle süsleyerek kinoalı diyet salatanızı hazırlayın.
Kinoa, dengeli bir diyetin önemli bir parçası olabilir ve faydaları sayesinde zayıflama hedeflerinizi destekleyebilir. Ancak herhangi bir diyet programına başlamadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Katliamın gölgesinde ilk cuma! İşgalci İsrail’den Mescid-i Aksa’da gaz bombalı müdahale: Türkiye’den sert tepki
Başkan Erdoğan talimatı verdi Türkiye Gazze’ye insani yardım gönderdi!
Otorapor
SON DAKİKA