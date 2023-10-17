Ne yapsa zayıflayamıyordu! O olaydan sonra hayatı değişti! 130 kilo verme sırrı ortaya çıktı

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Genetik olarak da diyabet ve kalp rahatsızlıklarına yatkın olduğunu biliyordu, ancak bu konuda bir şeyler yapmanın mümkün olup olmadığından emin değildi. Kilosu yüzünden sıradan aktivitelerle bile başa çıkmak onun için zorlu bir görev haline gelmişti ve bu nedenle hayattan keyif almaktan giderek uzaklaşıyordu.