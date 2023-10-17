Ne yapsa zayıflayamıyordu! O olaydan sonra hayatı değişti! 130 kilo verme sırrı ortaya çıktı

Yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden Kiah Twisselman, çeşitli diyetler ve spor programları denemesine rağmen kilo vermeyi bir türlü başaramadı. Tüm diyetleri, spor türlerini denediğini açıklayan Twisselman tam umudunu kaybettiği anda büyük bir olay yaşadı. Seyahate çıktığı sırada başına gelen bu olay sayesinde 130 kilo veren Twisselman zayıflama yöntemlni açıkladı. İşte 5 adımdan oluşan Twisselman'ın zayıflama sırrı...
Kiah Twisselman, çocukluğundan beri fazla kilolarıyla mücadele eden bir isimdi. Ailesinde de aynı sorunu yaşayan Kiah, zaman zaman değişmenin neredeyse imkansız olduğuna inanmıştı.
Genetik olarak da diyabet ve kalp rahatsızlıklarına yatkın olduğunu biliyordu, ancak bu konuda bir şeyler yapmanın mümkün olup olmadığından emin değildi. Kilosu yüzünden sıradan aktivitelerle bile başa çıkmak onun için zorlu bir görev haline gelmişti ve bu nedenle hayattan keyif almaktan giderek uzaklaşıyordu.
Kiah Twisselman'ın dönüşüm hikayesi Kentucky'den Arizona'ya giden bir uçak yolculuğu sırasında başladı.