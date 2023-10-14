SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Uzmanlar açık açık uyardı! Eğer yoğurdu böyle tüketiyorsanız yanlış yapıyorsunuz

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmanın yolu, dengeli ve doğru gıda seçimlerinden geçiyor. Bu seçimlerin önemli bir parçası da süt ürünleri arasında yer alan yoğurt. Yoğurt, içeriğindeki probiyotiklerle sindirim sistemi sağlığını desteklerken, protein ve kalsiyum gibi önemli besinleri de içeriyor. Ancak bu kıymetli besini tüketirken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 14:57 Güncelleme 14 Ekim 2023, 14:57
Uzmanlar açık açık uyardı! Eğer yoğurdu böyle tüketiyorsanız yanlış yapıyorsunuz

Sağlığınıza katkı sağlayan ve sofralarımızın vazgeçilmezi olan yoğurt, probiyotik açısından zengin süt ürünlerinden biridir. Ancak dikkat etmeyi unutmamanız gereken birkaç nokta var. Özellikle yağsız yoğurt tüketirken aç hissetme riskiyle karşılaşabilirsiniz. Yoğurdun doğru şekilde tüketilmesi de büyük bir önem taşıyor. Uzmanlar yağsız yoğurt tüketiminin aç hissetmenize yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle süzme yoğurt veya doğal yoğurt gibi daha doyurucu seçenekleri tercih etmek, tokluk hissini uzun süre korumanızı sağlayabilir.

YOĞURT: PROBİYOTİK ŞÖLENİN ANAHTARI

Yoğurt alırken, karbonhidrat bakımından zengin olanlardan kaçının. Süzme yoğurt ve doğal yoğurtlar, bu konuda ideal seçeneklerdir. İçerdikleri yüksek protein miktarı sayesinde sizi uzun süre tok tutarlar.

YOĞURDUN MÜKEMMEL KIVAMI İÇİN PÜF NOKTALARI

Ayrıca evde yoğurt yaparken yoğurdun mükemmel bir kıvamda olmasını sağlamak için bazı püf noktalara dikkat etmek önemlidir.

Süt Sıcaklığı: Yoğurt mayalamak için sütünüzün ne çok sıcak ne de çok soğuk olmamasına dikkat edin. Düşük sıcaklıkta mayalanan süt, yoğurdun sert ve katı olmasına yol açabilirken, yüksek sıcaklıkta mayalanan süt yoğurdun sulu olmasına neden olabilir.

Maya Seçimi: Yoğurt mayalarken kullanacağınız mayanın kalitesi önemlidir. Ev yapımı yoğurt için hazır yoğurt kullanıyorsanız, mayanın taze ve sağlam olduğundan emin olun.

Mayalama Süresi: Yoğurt mayalanırken süre önemlidir. Yaklaşık 5-6 saat oda sıcaklığında bekletmek yoğurdunuzun mükemmel kıvamda olmasını sağlar. Uzun süre bekletmek, yoğurdun sulu hale gelmesine neden olabilir.

Dinlendirme Süresi: Yoğurdu mayaladıktan sonra, buzdolabında en az bir gün dinlendirmek, yoğurdun lezzetini artırır ve sıkı bir kıvamını korumasına yardımcı olur.

Yüzeyi Düz Tutmak: Yoğurdu kapladıktan sonra tahta kaş veya kaşıkla karıştırmadan yüzeyini düz tutmaya özen göstermek, yoğurdun sünmesini önler.

Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı! 190 kişi üzerinde denendi sonuç olumlu! Yoğurdun bu faydasını duyan bilen yok
Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı! 190 kişi üzerinde denendi sonuç olumlu! Yoğurdun bu faydasını duyan bilen yok


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Gazze’yi işgal sinyali! İşgalci İsrail Başkanı Netanyahu sınıra gitti: Bir sonraki aşama geliyor
İşgalci İsrail kara operasyonunda ’oyuncak ayı’yı devreye sokacak! MOSSAD’dan 600 kişilik ölüm listesi! PKK ve DEAŞ’tan oluşan 15 kişilik tim!
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor: İşgalci İsrail katliam yapıyor!
SON DAKİKA