Uzmanlar açık açık uyardı! Eğer yoğurdu böyle tüketiyorsanız yanlış yapıyorsunuz

Sağlığınıza katkı sağlayan ve sofralarımızın vazgeçilmezi olan yoğurt, probiyotik açısından zengin süt ürünlerinden biridir. Ancak dikkat etmeyi unutmamanız gereken birkaç nokta var. Özellikle yağsız yoğurt tüketirken aç hissetme riskiyle karşılaşabilirsiniz. Yoğurdun doğru şekilde tüketilmesi de büyük bir önem taşıyor. Uzmanlar yağsız yoğurt tüketiminin aç hissetmenize yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle süzme yoğurt veya doğal yoğurt gibi daha doyurucu seçenekleri tercih etmek, tokluk hissini uzun süre korumanızı sağlayabilir.

YOĞURT: PROBİYOTİK ŞÖLENİN ANAHTARI Yoğurt alırken, karbonhidrat bakımından zengin olanlardan kaçının. Süzme yoğurt ve doğal yoğurtlar, bu konuda ideal seçeneklerdir. İçerdikleri yüksek protein miktarı sayesinde sizi uzun süre tok tutarlar.