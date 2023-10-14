Zekanı test et: Resimde gizlenmiş atı sadece IQ’su çok yüksek olanlar şipşak buluyor

Bu görüntüde bir ağacın altında oturan ve kuşları besleyen bir adam görülüyor. Ancak, bu resimde gizli bir at da bulunuyor ve atı bulmak için sadece 6 saniyeniz var. Siz de son derece zeki beyinlerden misiniz? Bu gizli atı hızlı bir şekilde fark edebilir misiniz? Gelin bu eğlenceli görsel bulmaca çözümünün anahtarlarına birlikte bakalım.
RESME YAKINDAN BAKIN
Bu heyecan verici bulmacayı çözmeye başlamadan önce, resme yakından bir göz atalım. Resmi büyütmek için tıklamadan önce, bu gizli atı yakalamak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrenelim.
Şimdi resme yakından bakarsanız gizli atı görebileceksiniz. Eğer hala atı bulamadıysanız, biraz daha dikkatli bakmalısınız.
İPUCU GELDİ
Şimdi gizli atı bulmanız için size bir ipucu verelim. At ağacın yakınında bir yerde.
ATI GÖRDÜNÜZ MÜ?
Şimdi tekrar resme bakın. Artık atı fark ettiniz mi? Eğer hala zorlanıyorsanız, endişelenmeyin, bu tür bulmacalar bazen biraz zorlayıcı olabilir.
Belki de bazılarınız gizli atı çoktan bulmuş olabilir, ancak bu bulmacayı çözemeyenler için bazı ek ipuçları sunalım.