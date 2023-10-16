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FELAKET KAPIYA DAYANDI! El Nino bunun yanında devede kulak kalır! Son yılların en kötüsü şimdiden önlem alın!

Son yılların en sıcak ve kurak yazını yaşıyoruz. Ülkemizde pek çok ilde sıcaklık rekorları kırılıyor ve kuraklık endişesi artıyor. İklim değişikliği ve artan sıcaklık, bir dizi olumsuz etkiye yol açıyor. El Nino, deniz yüzey sularının ısınmasına yol açan bir iklim olayıdır. Bu ısınma, hava akımlarını etkileyerek dünya genelinde iklim değişikliklerine neden olabilir. El Nino'nun etkisiyle Türkiye'de yaşanan bu sıcak ve kurak yaz, birçok sektörü etkilemiştir. Tarım sektörü, özellikle sulama gereksinimlerinin artması nedeniyle büyük bir baskı altındadır.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 09:07 Güncelleme 16 Ekim 2023, 09:07
FELAKET KAPIYA DAYANDI! El Nino bunun yanında devede kulak kalır! Son yılların en kötüsü şimdiden önlem alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaz aylarındaki aşırı sıcaklıklar nedeniyle 65 yaş üstü ve çocuklar için uyarılarda bulundu. Ancak bu sıcaklık rekorlarından sonra Türkiye için yeni bir mevsim geldi: kış. El Nino'nun etkisiyle beklenen 2024 kışı hakkında önemli tahminler açıklandı.

El Nino Etkisi

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, başarılı tahminleriyle tanınan bir isim. Şen, önemli açıklamalarda bulunarak El Nino'nun etkisine dikkat çekti. Okyanus sularındaki ısınmanın Temmuz ayında başladığını ve 5 yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Süper El Nino Uyarısı

Washington Post tarafından yapılan bir yazıda, hızla oluşan ve güçlenen bir El Niño iklim modelinin tahmin edildiği ve bu kışın şimdiye kadar görülen en yoğun iklimlerden biri olabileceği uyarısı yapıldı. Bu süper El Nino, dünya çapında ölümcül yangınlara, kuraklığa, sıcak hava dalgalarına, seller ve toprak kaymalarına yol açabilecek en üst düzeyde bir güce ulaşabilir.

2024 Kış Tahminleri

Prof. Dr. Orhan Şen'in 2024 kışı için tahminleri şu şekilde:

  • Sonbahar ve kış aylarında çok soğuk bir kış beklemiyoruz.
  • Kar yağışı miktarı sınırlı olacak.
  • Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyredecek.

Özellikle Anadolu'da kar yağışı, sıcaklıkların yüksekliği nedeniyle beklenen düzeyde olmayabilir. Bu durum, barajlar için bir risk oluşturabilir. Prof. Dr. Orhan Şen, hidrolojik kuraklık riskini azaltmak için şimdiden önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

El Nino'nun Etkileri

El Nino, deniz yüzey sularının ısınmasına neden olan bir iklim olayıdır. Bu ısınma, hava akımlarını etkileyerek dünya genelinde iklim değişikliklerine yol açabilir. Türkiye'de El Nino'nun etkisi sıcak ve kurak yaz aylarında daha düşük yağış ve yüksek sıcaklıklar şeklinde kendini gösterdi.

Kışın Kar Yağışı ve Sıcaklık

Türkiye'nin kış mevsimi, genellikle soğuk ve kar yağışlıdır. Ancak 2024 kışı için beklenen tahminlere göre kar yağışı miktarının sınırlı olması, sıcaklıkların ise ortalamanın üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle su kaynakları ve tarım için bir tehdit oluşturabilir.

Kış Hazırlıkları

El Nino'nun etkisi altında geçecek 2024 kışına hazırlıklı olmak, önemlidir. İşte kış mevsimine girmeden önce yapmanız gereken bazı hazırlıklar:

1. Isıtma Sistemlerinizi Kontrol Edin

Kışın ısınma sisteminiz düzgün çalışmalıdır. Kaloriferlerinizi, kombinizi veya sobalarınızı kontrol edin ve gerekli bakımı yaptırın. Isıtma sistemi arızaları kışın sizi zor durumda bırakabilir.

2. Kışlık Giysileri Hazır Tutun

Soğuk hava koşullarına karşı hazır olmak için kışlık giysilerinizi çıkarın ve kontrol edin. Mont, eldiven, atkı ve bere gibi giysileri hazır tutun. Ayrıca kar yağışı için uygun ayakkabılarınızın olduğundan emin olun.

3. Evdeki İhtiyaçlarınızı Stoklayın

Kışın evde geçirilen zaman artar, bu nedenle temel ihtiyaçlarınızı stoklamak önemlidir. Yiyecek, içecek ve temizlik malzemelerini yeterli miktarda evinizde bulundurun.

4. Kar Temizleme Ekipmanlarına Sahip Olun
Kar yağışı durumunda kar temizleme ekipmanlarına sahip olmak işleri kolaylaştırır. Kürek, tuz ve buz kazıyıcı gibi malzemeleri hazır tutun.

5. Ulaşım Planlarınızı Gözden Geçirin

Karlı ve buzlu yollarda güvenli bir şekilde seyahat etmek için ulaşım planlarınızı gözden geçirin. Lastiklerinizin durumu, aracınızın bakımı ve gerektiğinde kış lastiklerine sahip olmak önemlidir.

6. Su ve Enerji Tasarrufu

Kışın su ve enerji tüketimi artar. Tasarruflu kullanım alışkanlıkları geliştirerek hem doğal kaynakları koruyabilir hem de faturalarınızı azaltabilirsiniz.

7. Sağlığınıza Dikkat Edin

Soğuk hava koşulları, grip ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunlarını artırabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sağlıklı beslenme, egzersiz ve düzenli el yıkama alışkanlıklarını benimseyin.


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