FELAKET KAPIYA DAYANDI! El Nino bunun yanında devede kulak kalır! Son yılların en kötüsü şimdiden önlem alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaz aylarındaki aşırı sıcaklıklar nedeniyle 65 yaş üstü ve çocuklar için uyarılarda bulundu. Ancak bu sıcaklık rekorlarından sonra Türkiye için yeni bir mevsim geldi: kış. El Nino 'nun etkisiyle beklenen 2024 kışı hakkında önemli tahminler açıklandı.

Süper El Nino Uyarısı

Washington Post tarafından yapılan bir yazıda, hızla oluşan ve güçlenen bir El Niño iklim modelinin tahmin edildiği ve bu kışın şimdiye kadar görülen en yoğun iklimlerden biri olabileceği uyarısı yapıldı. Bu süper El Nino, dünya çapında ölümcül yangınlara, kuraklığa, sıcak hava dalgalarına, seller ve toprak kaymalarına yol açabilecek en üst düzeyde bir güce ulaşabilir.

2024 Kış Tahminleri

Prof. Dr. Orhan Şen'in 2024 kışı için tahminleri şu şekilde:

Sonbahar ve kış aylarında çok soğuk bir kış beklemiyoruz.

Kar yağışı miktarı sınırlı olacak.

Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyredecek.

Özellikle Anadolu'da kar yağışı, sıcaklıkların yüksekliği nedeniyle beklenen düzeyde olmayabilir. Bu durum, barajlar için bir risk oluşturabilir. Prof. Dr. Orhan Şen, hidrolojik kuraklık riskini azaltmak için şimdiden önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.