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Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı! 190 kişi üzerinde denendi sonuç olumlu! Yoğurdun bu faydasını duyan bilen yok

Yapılan son araştırmalar yoğurdun bilinmeyen faydalarını gün yüzüne çıkardı. Sağlık alanında önemli bir adım olan bu araştırma bağırsak sağlığını düzenlemek için probiyotik bakterilerin potansiyelini ele alıyor. Araştırma iki farklı tıp merkezinde gerçekleştirildi ve "Lactobacilli" cinsi probiyotik bakteriler içeren ev yapımı yoğurdun etkisi değerlendirildi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 08:40 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 08:43
Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı! 190 kişi üzerinde denendi sonuç olumlu! Yoğurdun bu faydasını duyan bilen yok

Günlük hayatta sıkça tüketilen yoğurdun sağlığımıza olan etkileri bilim dünyası tarafından uzun süredir araştırılan bir konu. Yapılan son araştırmalar yoğurdun sağlık açısından taşıdığı pek çok faydayı gün yüzüne çıkardı ve özellikle ev yapımı yoğurdun marketlerde satılanlara göre daha fazla fayda sağladığı ortaya çıktı.

6 AY BOYUNCA İNCELENDİ

190 katılımcının yer aldığı bu çalışmada hassas bağırsak sendromu tanısı konulan bireylerin günlük olarak yaklaşık 2 fincan (500 ml) ev yapımı yoğurt tüketmeleri sağlandı. 6 aylık süre boyunca semptomlar incelenerek sonuçlar ortaya çıkarıldı.

SONUÇ OLUMLU

Çarpıcı sonuçlar elde edilen bu araştırmada katılımcıların yüzde 89'unun hassas bağırsak semptomlarının tamamen rahatladığını hatta semptomların tamamen ortadan kaybolduğunu ve günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiğini gösterdi.

Uzmanlar bu çalışmanın alandaki ilk örneklerden biri olduğunu ve elde edilen sonuçların büyük bir önem taşıdığını vurguluyor.

Hassas bağırsak sendromunun sindirim sistemi hastalıkları arasında en yaygın olanı olduğunu belirten uzmanlar hastalığın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini ve semptomların kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkilediğini söylüyor.

Araştırma sonuçları günlük olarak ev yapımı yoğurt tüketenlerde hassas bağırsak sendromunun belirgin şekilde gerilediğini gösteriyor.

190 katılımcının 169'u 6 aylık takip süreci içinde semptomların azaldığını veya tamamen ortadan kalktığını ifade ediyor.


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