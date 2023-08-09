Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı! 190 kişi üzerinde denendi sonuç olumlu! Yoğurdun bu faydasını duyan bilen yok

Günlük hayatta sıkça tüketilen yoğurdun sağlığımıza olan etkileri bilim dünyası tarafından uzun süredir araştırılan bir konu. Yapılan son araştırmalar yoğurdun sağlık açısından taşıdığı pek çok faydayı gün yüzüne çıkardı ve özellikle ev yapımı yoğurdun marketlerde satılanlara göre daha fazla fayda sağladığı ortaya çıktı.