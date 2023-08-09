Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı! 190 kişi üzerinde denendi sonuç olumlu! Yoğurdun bu faydasını duyan bilen yok

Günlük hayatta sıkça tüketilen yoğurdun sağlığımıza olan etkileri bilim dünyası tarafından uzun süredir araştırılan bir konu. Yapılan son araştırmalar yoğurdun sağlık açısından taşıdığı pek çok faydayı gün yüzüne çıkardı ve özellikle ev yapımı yoğurdun marketlerde satılanlara göre daha fazla fayda sağladığı ortaya çıktı.
6 AY BOYUNCA İNCELENDİ
190 katılımcının yer aldığı bu çalışmada hassas bağırsak sendromu tanısı konulan bireylerin günlük olarak yaklaşık 2 fincan (500 ml) ev yapımı yoğurt tüketmeleri sağlandı. 6 aylık süre boyunca semptomlar incelenerek sonuçlar ortaya çıkarıldı.
SONUÇ OLUMLU
Çarpıcı sonuçlar elde edilen bu araştırmada katılımcıların yüzde 89'unun hassas bağırsak semptomlarının tamamen rahatladığını hatta semptomların tamamen ortadan kaybolduğunu ve günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiğini gösterdi.