🍮 Krem karamel tatlısı malzemeleri neler? MASTERCHEF KREM KARAMEL TARİFİ: İşte en önemli püf noktaları...

Masterchef krem karamel tarifi ve malzemeleri en sık aratılanlar arasında yer aldı. Evde tatlı yapmanın en lezzetli yollarından biri olan krem karamel herkesin büyük bir beğeniyle tükettiği tatlılar arasında yer alıyor. Tatlı krizlerinin en lezzetli çözümü olan krem karameli evde dakikalar içerisinde yapabilirsiniz. Peki, Masterchef krem karamel tarifi nasıl yapılır? İşte krem karamel püf noktaları ve tüm detaylar...

🍮YAPILIŞI

Adım 1: Karamel Hazırlığı

Krem karamel yapımının ilk adımı karamel şeridini hazırlamaktır. Bir tavada 1 su bardağı toz şekeri düşük ateşte eritin. Şeker eridikçe tavayı sallayarak eşit bir şekilde dağılmasını sağlayın. Şeker iyice eridikten sonra, 1/4 su bardağı suyu ekleyin ve karıştırın. Karameli, altın rengini alana kadar karıştırmadan kaynatın. Karamelin kıvamını kontrol etmek için bir damla karamelden buzlu suya damlatın; eğer katılaşıyorsa hazır demektir. Karameli hızla kalıplara dökün.

Adım 2:

Yumurtalı karışımı hazırlamak için 4 büyük yumurtayı bir karıştırma kabına kırın. Üzerine 2 su bardağı süt ve 1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya şekeri ekleyin. İyice karıştırın.