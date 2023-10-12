Halkalı Güneş tutulması ne zaman 2023, saat kaçta? Ekim ayı Halkalı Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi? İşte, Güneş Tutulmasının özellikleri

Halkalı Güneş Tutulmasının Özellikleri

Halkalı Güneş tutulmaları, Ay'ın Güneş'in görünür çapından daha küçük olduğu durumlarda meydana gelir. Bu nedenle, Ay, Güneş'in tamamını örtmez ve bu, Güneş'in etrafında bir halka şeklinde ışıldamasına neden olur. İşte Halkalı Güneş Tutulması'nın bazı özellikleri:

Halka Şeklinde Görünüm

Halkalı Güneş tutulmaları sırasında, Güneş'in çevresinde belirgin bir halka görünümü oluşur. Bu halka, Ay'ın Güneş'in önünden geçerken oluşur ve Güneş'in ışığı bu halka şeklinde parlar.