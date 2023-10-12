Halkalı Güneş tutulması ne zaman 2023, saat kaçta? Ekim ayı Halkalı Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi? İşte, Güneş Tutulmasının özellikleri

Ekim ayı Halkalı Güneş tutulması merak ediliyor. Güneş tutulmaları, gökyüzünün en büyüleyici doğa olaylarından biri olarak kabul edilir. Bu muhteşem olaylar sırasında Güneş, Ay'ın Dünya ile arasına girmesi sonucu kısmen veya tamamen örtülür, ve bu göz alıcı manzara dünya genelinde ilgiyle izlenir. 2023 yılında, yılın son Güneş tutulması heyecanla bekleniyor. Peki Ekim ayı Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Güneş Tutulması ne zaman 2023, saat kaçta? İşte, Güneş Tutulmasının özellikleri...
Halkalı Güneş Tutulması Ne Zaman Gerçekleşecek?
2023 yılının son Güneş tutulması, 14 Ekim 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek. Güneş tutulması, ABD'de Pasifik zaman dilimine göre saat 09.13'te başlayacak ve Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Texas eyaletlerinden izlenebilecek. NASA yetkilileri, tutulma günü yerel saatle 11.30'dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico'dan canlı görüntülerin paylaşılacağını belirtiyor.
Türkiye'den Halkalı Güneş Tutulması İzlenebilecek mi?
Pek çok kişi Türkiye'den Halkalı Güneş Tutulması'nı izlemeyi umuyor. Ancak maalesef, 2023 Ekim ayı Güneş tutulması Türkiye'den gözlenemeyecek. NASA'ya göre, Halkalı Güneş tutulması, Alaska dahil olmak üzere ABD'nin 49 kıta eyaletinin tamamında görülebilecek. Türkiye'den bu büyüleyici doğa olayını gözlemlemek için bir sonraki fırsatı beklememiz gerekecek.