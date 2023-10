Halkalı Güneş tutulması ne zaman 2023, saat kaçta? Ekim ayı Halkalı Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi? İşte, Güneş Tutulmasının özellikleri

Halkalı Güneş Tutulması Ne Zaman Gerçekleşecek?

2023 yılının son Güneş tutulması, 14 Ekim 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek. Güneş tutulması, ABD'de Pasifik zaman dilimine göre saat 09.13'te başlayacak ve Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Texas eyaletlerinden izlenebilecek. NASA yetkilileri, tutulma günü yerel saatle 11.30'dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico'dan canlı görüntülerin paylaşılacağını belirtiyor.