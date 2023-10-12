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Demir Kubbe nedir, ne işe yarıyor, nasıl çalışır? Demir Kubbe hava savunma sistemi nerede? İşte özellikleri

Demir Kubbe, İsrail tarafından geliştirilen etkili bir hava savunma sistemi olarak öne çıkmaktadır. Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaların gölgesinde sıkça gündeme gelen bu sistem, İsrail'in kendisine yönelik füze tehditlerine karşı geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır. Demir Kubbe, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından geliştirilen bir hava savunma sistemi olarak 2007 yılında ilk kez kullanılmaya başlandı. Bu sistem, İsrail'in komşu ülkelerden ve özellikle Gazze Şeridi'nden gelen roket saldırılarına karşı bir savunma önlemi olarak geliştirildi. İlk olarak 2011 yılında tamamen faaliyete geçti. Peki Demir Kubbe nedir, ne işe yarıyor, nasıl çalışır? Demir Kubbe hava savunma sistemi nerede? İşte özellikleri...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 09:59 Güncelleme 13 Ekim 2023, 09:59
Demir Kubbe nedir, ne işe yarıyor, nasıl çalışır? Demir Kubbe hava savunma sistemi nerede? İşte özellikleri

Demir Kubbe, İsrail'in geliştirdiği ve 10 yııldan uzun bir süredir kullanılan bir hava savunma sistemidir. İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirilmiştir. İsrail'in kuzeyindeki bir tesis tarafından üretilirken, ilk etapta üretiminin tamamen kendi kaynaklarıyla finanse edilmesi planlanmıştı. Ancak seri üretime geçildikten sonra ABD'den finansal destek alınarak sistem bileşenlerinin yarısı ABD'de üretilmeye başlandı.

Demir Kubbe Nasıl Çalışır?

Demir Kubbe, kısa menzilli füze saldırılarına karşı etkili bir şekilde kullanılan bir hava savunma sistemi olarak öne çıkar. İsrail Savunma kuvvetleri tarafından 2011 yılında kullanılmaya başlanmıştır. İsrail, farklı menzillerdeki füze saldırılarına karşı geliştirdiği üç hava savunma sisteminden ilkinin Demir Kubbe olduğunu belirtir. Rafael, internet sitesinde Demir Kubbe'yi "etkinliği muharebe ortamında kanıtlanmış dünyanın tek çok amaçlı sistemi" olarak tanımlar.

Demir Kubbe, roketler, füzeler ve havan topları gibi kısa menzilli saldırılara karşı kullanılır. Sistem, kısa sürede tehlikeli füzeleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmıştır. İsrail'in diğer hava savunma sistemleri, orta ve uzun menzilli tehditlere karşı geliştirilmiştir. Bu sistemler, uçaklar, insansız hava araçları ve uzun menzilli füzeler gibi daha büyük ve daha uzak tehditlere karşı savunma yapar.

Demir Kubbe Özellikleri

Demir Kubbe'nin üç temel bileşeni vardır:

1. Tespit ve İzleme Radarı:

Radar sistemi, İsrailli savunma şirketi Elta ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından inşa edilir. Bu radarlar, tehditleri tespit etmek ve izlemek için kullanılır. Hızlı ve hassas tespit yetenekleri sayesinde, füzelerin izlenmesi ve hedeflerin belirlenmesi için önemli bir rol oynar.

2. Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC):

Savaş yönetimi ve silah kontrolü, İsrailli bir yazılım şirketi olan mPrest Systems tarafından Rafael için inşa edilir. Bu sistem, tehditlerle başa çıkmak için gereken kararları alır ve füzelerin fırlatılmasını koordine eder. Aynı zamanda sistem, füzelerin hedefleri ne zaman ve nasıl vuracağını belirler.

3. Füze Atış Birimi:

Füze atış birimi, elektro-optik sensörler ve yüksek manevra kabiliyetine sahip birkaç direksiyon kanadı ile donatılmış tamir füzelerini fırlatır. Bu füzeler, hedeflere yönlendirilir ve tehlikeli füzeleri vurmak için kullanılır. Rafael şirketi tarafından üretilir.

Demir Kubbe'nin Etkinliği

Demir Kubbe, İsrail'in hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artıran etkili bir sistemdir. Özellikle kısa menzilli füze saldırılarına karşı büyük bir başarı elde etmiştir. Bu sistem, İsrail'e yönelik tehditleri hızla tespit edebilir ve etkisiz hale getirebilir. Bu sayede İsrail, halkını ve altyapısını füze saldırılarına karşı daha iyi koruyabilir.

Demir Kubbe, İsrail'in geliştirdiği etkili bir hava savunma sistemi olarak öne çıkar. Kısa menzilli füze saldırılarına karşı kullanılan bu sistem, hızlı tepki verme yeteneği ve hassas izleme kabiliyeti ile İsrail'i tehlikeli tehditlere karşı korur. İsrail Savunma Kuvvetleri için önemli bir savunma aracı olan Demir Kubbe, ülkenin güvenliğini sağlamak için aktif bir şekilde kullanılmaktadır.


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