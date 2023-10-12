Demir Kubbe nedir, ne işe yarıyor, nasıl çalışır? Demir Kubbe hava savunma sistemi nerede? İşte özellikleri

Demir Kubbe Özellikleri
Demir Kubbe'nin üç temel bileşeni vardır:
1. Tespit ve İzleme Radarı:
Radar sistemi, İsrailli savunma şirketi Elta ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından inşa edilir. Bu radarlar, tehditleri tespit etmek ve izlemek için kullanılır. Hızlı ve hassas tespit yetenekleri sayesinde, füzelerin izlenmesi ve hedeflerin belirlenmesi için önemli bir rol oynar.
2. Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC):
Savaş yönetimi ve silah kontrolü, İsrailli bir yazılım şirketi olan mPrest Systems tarafından Rafael için inşa edilir. Bu sistem, tehditlerle başa çıkmak için gereken kararları alır ve füzelerin fırlatılmasını koordine eder. Aynı zamanda sistem, füzelerin hedefleri ne zaman ve nasıl vuracağını belirler.
3. Füze Atış Birimi:
Füze atış birimi, elektro-optik sensörler ve yüksek manevra kabiliyetine sahip birkaç direksiyon kanadı ile donatılmış tamir füzelerini fırlatır. Bu füzeler, hedeflere yönlendirilir ve tehlikeli füzeleri vurmak için kullanılır. Rafael şirketi tarafından üretilir.
Demir Kubbe'nin Etkinliği
Demir Kubbe, İsrail'in hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artıran etkili bir sistemdir. Özellikle kısa menzilli füze saldırılarına karşı büyük bir başarı elde etmiştir. Bu sistem, İsrail'e yönelik tehditleri hızla tespit edebilir ve etkisiz hale getirebilir. Bu sayede İsrail, halkını ve altyapısını füze saldırılarına karşı daha iyi koruyabilir.
Demir Kubbe, İsrail'in geliştirdiği etkili bir hava savunma sistemi olarak öne çıkar. Kısa menzilli füze saldırılarına karşı kullanılan bu sistem, hızlı tepki verme yeteneği ve hassas izleme kabiliyeti ile İsrail'i tehlikeli tehditlere karşı korur. İsrail Savunma Kuvvetleri için önemli bir savunma aracı olan Demir Kubbe, ülkenin güvenliğini sağlamak için aktif bir şekilde kullanılmaktadır.