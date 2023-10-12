Demir Kubbe nedir, ne işe yarıyor, nasıl çalışır? Demir Kubbe hava savunma sistemi nerede? İşte özellikleri

Demir Kubbe Özellikleri

Demir Kubbe'nin üç temel bileşeni vardır:

1. Tespit ve İzleme Radarı:

Radar sistemi, İsrailli savunma şirketi Elta ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından inşa edilir. Bu radarlar, tehditleri tespit etmek ve izlemek için kullanılır. Hızlı ve hassas tespit yetenekleri sayesinde, füzelerin izlenmesi ve hedeflerin belirlenmesi için önemli bir rol oynar.

2. Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC):

Savaş yönetimi ve silah kontrolü, İsrailli bir yazılım şirketi olan mPrest Systems tarafından Rafael için inşa edilir. Bu sistem, tehditlerle başa çıkmak için gereken kararları alır ve füzelerin fırlatılmasını koordine eder. Aynı zamanda sistem, füzelerin hedefleri ne zaman ve nasıl vuracağını belirler.

3. Füze Atış Birimi:

Füze atış birimi, elektro-optik sensörler ve yüksek manevra kabiliyetine sahip birkaç direksiyon kanadı ile donatılmış tamir füzelerini fırlatır. Bu füzeler, hedeflere yönlendirilir ve tehlikeli füzeleri vurmak için kullanılır. Rafael şirketi tarafından üretilir.